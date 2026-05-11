Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng nhận thêm nhiệm vụ mới

Ngày 11/5, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng ký ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống lãng phí TP Hà Nội.

Theo quyết định, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND Thành phố, làm Trưởng Ban Chỉ đạo; ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND thành phố, làm Phó Trưởng ban Thường trực; các Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Phó Trưởng ban; cùng các ủy viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia.

Ban Chỉ đạo tập trung đa dạng hóa các hình thức thông tin về phòng, chống lãng phí phù hợp với từng đối tượng. Kết hợp chặt chẽ giữa các phương tiện truyền thống như hệ thống đài phát thanh, truyền hình, báo in với các nền tảng công nghệ số hiện đại. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, Cổng giao tiếp điện tử thành phố và các nền tảng số của các cơ quan, đơn vị thuộc Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính tại các cơ quan, tổ chức. Chuyển trọng tâm từ "thực hành tiết kiệm" sang "xây dựng lối sống tiết kiệm", coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là tiêu chuẩn đánh giá đạo đức công vụ hàng ngày của cán bộ, công chức, viên chức.

Chú trọng công tác phòng ngừa, ngăn chặn “từ sớm, từ xa” các nguy cơ gây thất thoát; yêu cầu hành động ngay lập tức để đình chỉ, xử lý các tập thể, cá nhân có hành vi, việc làm gây lãng phí.

Rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa triệt để các thủ tục hành chính, các rào cản, "giấy phép không cần thiết" thuộc thẩm quyền của Thành phố. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tư duy khoa học, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Đưa tiêu chí "quản lý, sử dụng thời gian làm việc hiệu quả" trở thành một trong những thước đo để đánh giá cán bộ.