UAV tấn công nhà máy lọc dầu lớn tại Bashkortostan, Nga

(VTC News) -

Ngày 14/7, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhà máy lọc dầu Gazprom Neftekhim Salavat ở Cộng hòa Bashkortostan thuộc Liên bang Nga, gây ra nhiều vụ nổ và cột khói lớn bốc lên từ khu vực nhà máy.

Đây là thông tin ban đầu và hiện vụ việc vẫn đang được cập nhật.

Theo các nhân chứng, họ đã nghe thấy nhiều tiếng nổ liên tiếp trước khi nhìn thấy khói đen bao trùm khu tổ hợp lọc hóa dầu. Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cũng ghi lại cảnh khói bốc cao từ cơ sở này. Tuy nhiên, Kyiv Independent cho biết chưa thể xác minh độc lập tính xác thực của các hình ảnh và video.

Hình ảnh được cho là khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Gazprom Neftekhim Salavat ở Cộng hòa Bashkortostan của Nga vào ngày 14/7. (Ành: Telegram)

Nhà máy Gazprom Neftekhim Salavat nằm tại thành phố Salavat, cách tiền tuyến xung đột ở Ukraine khoảng 1.400 km, là một trong những tổ hợp lọc hóa dầu lớn nhất của Nga.

Theo số liệu được Moscow Times dẫn lại, nhà máy đã chế biến khoảng 7,2 triệu tấn dầu thô trong năm 2024, tương đương 2,7% tổng công suất lọc dầu của Nga.

Đây không phải là lần đầu tiên cơ sở này trở thành mục tiêu tấn công. Trước đó, vào tháng 9/2025, nhà máy hai lần bị UAV được cho là của Ukraine tập kích. Tuy nhiên trước các vụ tấn công mới, giới chức Ukraine chưa đưa ra bình luận.

Hình ảnh mạng xã hội được cho là những cột khói dày bốc lên từ một nhà máy lọc dầu sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ngày 18/6. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày 14/7, Ukraine tuyên bố đã tấn công thêm 15 tàu của Nga trong đêm 13/7, trong khuôn khổ chiến dịch liên tục nhằm vào mạng lưới hậu cần hàng hải của Moskva trên biển Azov. Theo Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert Brovdi, còn được biết đến với biệt danh “Madyar”, Ukraine tuyên bố tấn công thêm 15 tàu Nga trong đêm 13/7, trong khuôn khổ chiến dịch liên tục nhằm vào mạng lưới hậu cần hàng hải của Moskva trên biển Azov, nâng tổng số tàu bị tấn công trong 8 ngày qua lên 105 chiếc.

Biển Azov là tuyến đường thủy có ý nghĩa chiến lược đối với Nga, đóng vai trò là hành lang quan trọng phục vụ cả hoạt động hậu cần quân sự lẫn xuất khẩu dầu mỏ, ngũ cốc, thép và nhiều mặt hàng khác ra thị trường quốc tế. Theo quân đội Ukraine, các tàu bị nhắm mục tiêu tham gia hỗ trợ hoạt động hậu cần quân sự của Nga thông qua vận chuyển hàng hóa và phục vụ hạ tầng cảng biển.