Chu Ngọc Nguyễn Lực tỏa sáng ở U17 Việt Nam là ai?

Trong những năm gần đây, bóng đá trẻ Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện của nhiều cầu thủ giàu tiềm năng. Trong số đó, Chu Ngọc Nguyễn Lực là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhờ những màn trình diễn nổi bật ở cấp độ trẻ trong màu áo Hà Nội FC và U17 Việt Nam.

Bàn thắng từ cú sút phạt của Chu Ngọc Nguyễn Lực trong trận gặp U17 UAE có ý nghĩa quan trọng giúp U17 Việt Nam dự U17 World Cup.

Tiểu sử, thành tích của Chu Ngọc Nguyễn Lực

Chu Ngọc Nguyễn Lực sinh ngày 28/7/2009 tại Nghệ An - “cái nôi” sản sinh ra nhiều cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Nguyễn Lực trưởng thành từ VST, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ do cựu danh thủ Văn Sỹ Thủy sáng lập.

Tiền vệ sinh năm 2009 được đánh giá cao bởi nền tảng kỹ thuật cá nhân ấn tượng, khả năng xử lý linh hoạt cùng tư duy chơi bóng nhạy bén.. Từ một cầu thủ trưởng thành tại trung tâm bóng đá cộng đồng ở Nghệ An, Nguyễn Lực từng bước khẳng định mình tại các giải trẻ quốc nội trước khi tạo dấu ấn ở sân chơi khu vực và châu lục.

Chu Ngọc Nguyễn Lực là một trong những gương mặt trẻ thi đấu ấn tượng nhất hiện nay. (Nguồn: VFF)

Giai đoạn thi đấu tại VST giúp Nguyễn Lực hoàn thiện những kỹ năng cơ bản trước khi chuyển sang hệ thống đào tạo trẻ của Hà Nội FC vào khoảng năm 2022. Tại đây, anh nhanh chóng thích nghi với môi trường bóng đá chuyên nghiệp hơn và được đánh giá là một trong những cầu thủ có tiềm năng của lứa tuổi 2009.

Năm 2023, Nguyễn Lực cùng U16 Hà Nội tham dự giải giao hữu Hooray Cup tại Trung Quốc. Cầu thủ trẻ gây ấn tượng khi lập cú đúp bàn thắng trước U16 Dortmund ở trận tranh hạng 5 của giải đấu, dù đội nhà sau đó để thua 2-3 chung cuộc. Màn trình diễn này giúp tiền vệ sinh năm 2009 ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Cristiano Roland, người sau này trở thành huấn luyện viên trưởng của U17 Việt Nam.

Ở tuổi 15, Nguyễn Lực đã được các thầy tin tưởng trao cơ hội và góp mặt, đá chính trong đội hình U17 Hà Nội. Tại đây, cầu thủ trẻ góp công giúp đội bóng thủ đô lần đầu tiên giành chức vô địch VCK U17 quốc gia 2024.

Một năm sau, Nguyễn Lực tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong lối chơi của đội. Anh ghi nhiều bàn thắng và có các pha kiến tạo đáng chú ý trong hành trình bảo vệ thành công ngôi vô địch U17 quốc gia 2025 của đội bóng Hà Nội. Sau giải đấu, Nguyễn Lực được ban tổ chức trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất”.

Chu Ngọc Nguyễn Lực được trao cơ hội đá chính trong đội hình U17 Hà Nội khi mới 15 tuổi. (Nguồn: VFF)

Nguyễn Lực lần đầu góp mặt ở các đội tuyển trẻ quốc gia khi được triệu tập vào U16 Việt Nam tham dự giải U16 Đông Nam Á 2024. Tại VCK U17 châu Á 2026 diễn ra ở Ả Rập Xê Út, Nguyễn Lực là một trong những cầu thủ trẻ nhất đội hình Việt Nam. Dù vậy, anh vẫn được xếp đá chính cả ba trận vòng bảng gặp Australia, Nhật Bản và UAE.

U17 Việt Nam kết thúc giải với ba trận hòa cùng tỷ số 1-1 và bị loại khi kém đội nhì bảng đúng một điểm. Dù không thể giành quyền dự FIFA U17 World Cup, màn trình diễn của đội tuyển vẫn được đánh giá tích cực, trong đó Nguyễn Lực là một trong những cầu thủ chơi nổi bật ở tuyến giữa.

Bước ngoặt lớn nhất của tiền vệ sinh năm 2009 đến tại giải U17 Đông Nam Á 2026 tổ chức ở Indonesia. Mang áo số 10, Nguyễn Lực trực tiếp đóng góp những bàn thắng mang tính quyết định cho đoàn quân của HLV Cristiano Roland.

Ở trận đối đầu với Timor Leste, anh lập hat-trick trong chiến thắng 10-0. Đáng chú ý, hai trong số ba bàn thắng đó là những siêu phẩm được dàn xếp từ các tình huống đá phạt trực tiếp, cho thấy khả năng xử lý bóng chết và kỹ thuật cá nhân điêu luyện của cầu thủ trẻ thuộc biên chế Hà Nội FC.

Tại vòng bán kết gặp Australia, Nguyễn Lực tiếp tục để lại dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 sau một tình huống phối hợp đá phạt. Đây cũng là bàn thắng giúp U17 Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết.

Trong trận đấu cuối cùng gặp Malaysia, tiền vệ sinh năm 2009 không trực tiếp ghi bàn nhưng đã cùng U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0. Đội bóng trẻ thi đấu xuất sắc để Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á lần thứ tư trong lịch sử. Kết thúc giải đấu, Nguyễn Lực được trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”.

Gần đây nhất, Nguyễn Lực cùng các đồng đội đã viết nên cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam khi giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước UAE ở lượt trận quyết định ngày 14/5. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một đại diện của bóng đá Việt Nam góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới dành cho lứa tuổi U17.

Trong chiến thắng giàu cảm xúc ấy, Nguyễn Lực để lại dấu ấn đậm nét với cú sút phạt hiểm hóc ngay sát vòng cấm. Bóng đi chìm về góc thấp bên phải khung thành, khiến thủ môn U17 UAE hoàn toàn bó tay, góp phần mở ra chiến thắng lịch sử cho đội tuyển U17 Việt Nam.

Điểm mạnh nổi bật của Chu Ngọc Nguyễn Lực là kỹ năng sút phạt. (Nguồn: VFF)

Phong cách thi đấu của Chu Ngọc Nguyễn Lực

Nguyễn Lực được đánh giá là mẫu tiền vệ có xu hướng chơi hiện đại, sở hữu khả năng hỗ trợ cả phòng ngự lẫn tổ chức tấn công. Dưới thời HLV Cristiano Roland, anh thường được xếp chơi lùi sâu trong sơ đồ 4-1-4-1 nhằm tạo sự liên kết giữa hàng thủ và tuyến giữa. Vai trò của cầu thủ sinh năm 2009 không chỉ dừng ở khâu đánh chặn mà còn bao gồm điều phối bóng và triển khai tấn công bằng các đường chuyền dài hoặc chuyền xuyên tuyến.

Điểm mạnh nổi bật nhất của Nguyễn Lực là kỹ năng sút phạt. Nhiều bàn thắng của anh tại giải U17 Đông Nam Á 2026 xuất phát từ các tình huống cố định, cho thấy sự tự tin cùng khả năng xử lý bóng chính xác ở những thời điểm quan trọng. Ngoài ra, tiền vệ trẻ này còn gây chú ý nhờ tư duy chơi bóng linh hoạt và khả năng tạo đột biến bằng những đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội.

Bên cạnh chuyên môn, Nguyễn Lực sở hữu nền tảng thể lực tốt, thi đấu quyết liệt và sẵn sàng tranh chấp. Dù vậy, chuyên gia cho rằng cầu thủ trẻ này cần cải thiện khả năng đưa ra quyết định nhanh và đơn giản hơn để hoàn thiện phong cách thi đấu.

Nguyễn Lực từng chia sẻ Nguyễn Hoàng Đức là thần tượng ở bóng đá Việt Nam, trong khi Kevin De Bruyne là cầu thủ quốc tế mà anh học hỏi nhiều nhất về phong cách thi đấu.