U17 Việt Nam có 'mất oan' phạt đền trước Australia?

"Dựa trên các góc quay trên truyền hình, chưa thể xác định chính xác 100% có phạt đền hay chưa. Tuy nhiên, theo tôi trọng tài chính tham khảo VAR và quyết định không thổi phạt đền là có cơ sở", một trọng tài đạt cấp độ FIFA đang làm việc tại V.League nhận định với Báo Điện tử VTC News.

Phút 38 trong trận bán kết giải U17 Đông Nam Á giữa U17 Việt Nam và U17 Australia, các học trò của huấn luyện viên Roland có pha phản công ở tốc độ rất cao sau nỗ lực phòng ngự thành công. Lê Sỹ Bách tăng tốc và nhanh chóng tiếp cận khung thành đối phương. O'Carrol xuất hiện và ngăn cản Sỹ Bách bằng một pha xoạc bóng.

Cận cảnh tình huống va chạm giữa O'Carrol và Lê Sỹ Bách.

Ban đầu, trọng tài chính Ohashi Yusuke quyết định dành quả phạt đền cho U17 Việt Nam. Nhưng tín hiệu từ phòng VAR đề nghị vị vua áo đen người Nhật Bản xem lại tình huống. Sau đó, ông Yusuke thay đổi quyết định, xóa thẻ vàng và cho Australia phát bóng lên.

Giải thích thêm từ góc độ chuyên môn, vị trọng tài của Việt Nam nói: "Tình huống này cầu thủ Australia xoạc bóng thuận theo hướng di chuyển của Sỹ Bách. Có thể trọng tài chính xác định đây không phải pha truy cản ngang đường đi bóng. Đồng thời, tác động của va chạm chưa đủ cấu thành nên lỗi truy cản trái phép. Do đó, không có phạt đền".

Đến cuối hiệp 1, Đại Nhân bị hậu vệ đối phương đá thẳng vào chân trong vòng cấm, trọng tài tham khảo công nghệ VAR và xác định có phạt đền cho Việt Nam. Lần này, mọi chuyện đã thay đổi nhưng người hâm mộ lại được một phen "thót tim".

Đại Nhân đá phạt đền trúng cột dọc nhưng Mạnh Cường kịp thời xuất hiện đánh đầu ghi bàn cho U17 Việt Nam và hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 1-1.

Bước sang hiệp 2, U17 Việt Nam thi đấu tốt hơn rất nhiều. Phút 60, Minh Thủy đá phạt tầm thấp, một cầu thủ U17 Việt Nam bỏ bóng rất hay để Nguyễn Lực dứt điểm hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-1. U17 Việt Nam giữ vững kết quả này và vào chung kết gặp U17 Malaysia.