U17 Việt Nam đánh bại U17 Australia, giành vé vào chung kết giải Đông Nam Á

Tối 22/4, trên sân Gelora Delta (Sidoarjo, Indonesia), U17 Việt Nam đã tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước U17 Australia ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026. Bị dẫn trước từ sớm, đội bóng của HLV Cristiano Roland vẫn lật ngược thế cờ để giành chiến thắng 2-1, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết.

Trận đấu khởi đầu với nhịp độ cao khi cả hai đội đều nhập cuộc đầy quyết tâm. Tuy nhiên, U17 Việt Nam sớm gặp bất lợi ở phút 10. Từ một tình huống ngoài vòng cấm, Becvinovski bên phía U17 Australia tung cú sút đẳng cấp, bóng đi căng và hiểm khiến thủ môn Xuân Hoà không có cơ hội cản phá.

Bàn thua sớm khiến thế trận trở nên khó khăn với U17 Việt Nam, nhất là khi đối thủ sở hữu nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp vượt trội. Dù vậy, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn duy trì lối chơi phối hợp kỹ thuật, kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội.

U17 Việt Nam xuất sắc đánh bại U17 Australia.

Phút 45+3, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ số 5 của U17 Australia phạm lỗi với Đại Nhân trong vòng cấm, qua đó trao cho U17 Việt Nam quả phạt đền.

Trên chấm 11m, Đại Nhân không thể chiến thắng thủ môn Australia. Tuy nhiên, trong pha bóng bật ra, Mạnh Cường bật cao đánh đầu chính xác, gỡ hòa 1-1 cho U17 Việt Nam. Bàn thắng quý giá giúp đội bóng lấy lại tinh thần trước khi bước vào giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, thành quả đến ở phút 60 với một pha phối hợp đá phạt đầy ý đồ. Minh Thuỷ thực hiện cú sút phạt tầm thấp, một cầu thủ Việt Nam khôn ngoan bỏ bóng để Nguyễn Lực băng vào dứt điểm hiểm hóc, nâng tỉ số lên 2-1.

U17 Việt Nam chơi kiên nhẫn trong nửa cuối hiệp 2, bảo vệ thành công chiến thắng 2-1.

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Malaysia, đội vừa thắng Lào 3-0, ở chung kết vào ngày 24/4. Cùng ngày, U17 Australia tranh giải ba với U17 Lào.

Đội hình xuất phát hai đội

U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thuỷ, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách

U17 Australia: Allen, Milliner, Ashburner, Savic, Nasiri, Demuth, Becvinovski, O'Carroll, Brown, Gerald, Sikora