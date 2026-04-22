Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Australia giải U17 Đông Nam Á 2026

Cập nhật mới nhất
U17 Việt Nam 0-0 U17 Australia Tiếp tục cập nhật
Trận U17 Việt Nam đấu với U17 Australia diễn ra lúc 19h30 trên sân vận động Gelora Delta ở Sidoarjo, Indonesia.
U17 Việt Nam đấu với U17 Australia ở trận bán kết thứ hai của giải U17 Đông Nam Á 2026. Màn so tài này có thể được coi là trận "chung kết sớm" của giải đấu sau những màn trình diễn ấn tượng của 2 đội bóng từ đầu giải.
U17 Việt Nam và U17 Australia đều chưa nhận bất kì bàn thua nào kể từ đầu giải. U17 Australia là đội duy nhất toàn thắng, cũng là đội ghi bàn nhiều nhất. Trong khi đó, U17 Việt Nam cũng có thành tích bất bại, chỉ hoà U17 Indonesia 0-0 trong thế trận lấn lướt.
Nhìn chung, các đội bóng từ cấp độ trẻ đến đỉnh cao của Australia có nhiều điểm tương đồng về cách chơi bóng. Ưu thế về thể chất giúp đội bóng xứ chuột túi dễ dàng chiếm ưu thế trong các pha tranh chấp tay đôi. Điều này giúp họ có khả năng kiểm soát tốt hơn.
U17 Australia chơi bóng đơn giản, ưu tiên bóng bổng và những đường chuyền dài để ận dụng tối đa điểm mạnh. Khi cần tạo ra sự rối loạn ở hàng thủ đối phương, huấn luyện viên Carl Veart cũng có sẵn những cầu thủ nhanh nhẹn và khéo léo ở 2 biên.
Bởi vậy, bài toán lớn nhất đối với U17 Việt Nam chính là duy trì sức bền và sự hưng phấn. U17 Việt Nam ít nhiều sẽ phải chịu đựng hàng loạt pha tranh chấp thừa sự mạnh mẽ từ đối thủ. Thậm chí, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland có nguy cơ bị “vắt kiệt sức” trong nhiều tình huống phải đeo bám đối phương.
Về khả năng kiểm soát, chỉ cần không rơi vào thế trận phải tranh chấp liên tục, U17 Việt Nam có thể làm tốt trước U17 Australia. Qua nhiều trận đấu trong 2 năm qua, huấn luyện viên Cristiano Roland dần xây dựng được lối chơi khoa học, đẹp mắt cho U17 Việt Nam.
Nhà cầm quân người Brazil chỉ cần tập trung vào việc khắc phục các lỗi nhỏ của cầu thủ - đặc biệt là hàng phòng ngự. Ở tuyến giữa, Đào Quý Vương và Chu Ngọc Nguyễn Lực đủ sức quán xuyến. Các tiền đạo như Nguyễn Văn Dương, Lê Trọng Đại Nhân hay Lê Sỹ Bách tạo nên mũi tấn công đủ chất lượng để mang về bàn thắng.
