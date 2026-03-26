Tuyển sinh trường công an 2026: IELTS 4.0 được tính điểm, 7.5 có thể đạt 10

Năm 2026, 8 trường thuộc khối Công an nhân dân dự kiến tuyển 2.070 sinh viên đại học chính quy, giảm 280 chỉ tiêu so với năm trước. Điểm đáng chú ý là các trường áp dụng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trong đó thí sinh có IELTS từ 4.0 được tính điểm khi xét tuyển.

Theo hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Công an, năm nay các trường sử dụng ba phương thức xét tuyển gồm: tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an; xét kết hợp bài thi đánh giá của Bộ Công an với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; và xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với bài thi đánh giá của Bộ Công an.

IELTS từ 4.0 được quy đổi điểm môn tiếng Anh

Với xét tuyển thẳng, các trường xem xét nhóm vào vòng chọn đội tuyển thi Olympic quốc tế, khu vực hoặc trong đội tuyển dự thi khoa học kỹ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải ở kỳ thi học sinh giỏi hoặc khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Với phương thức kết hợp chứng chỉ và bài thi đánh giá, điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an quy về thang 30 (chiếm 60%) và điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế quy về thang 30 (chiếm tỷ lệ 40%), rồi cộng điểm ưu tiên, điểm thưởng. Điểm xét tuyển được được tính theo công thức sau: Điểm xét tuyển = Điểm bài thi đánh giá * 3/5 + Điểm chứng chỉ * 2/5 + Điểm ưu tiên, điểm thưởng.

Với phương thức điểm xét tuyển là tổng điểm thi tốt nghiệp 3 môn theo tổ hợp (chiếm 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an quy về thang 30 (60%), cộng điểm ưu tiên, điểm thưởng; công thức tính như sau: Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn * 2/5 + Điểm bài thi đánh giá * 3/5 + Điểm ưu tiên, điểm thưởng.

Bảng quy đổi IELTS (và một số chứng chỉ ngoại ngữ khác) vào khối 8 trường công an năm 2026.

Nếu thí sinh xét tuyển bằng phương thức 2, chỉ cần chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên sẽ được quy đổi thành 7,5-10/10 điểm.

Nếu thí sinh xét tuyển bằng phương thức 3, các trường công an quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn Ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển và chấp nhận từ IELTS 4.0 trở lên, tương đương 6,5 điểm Tiếng Anh. Mốc 7,5 IELTS ở bảng quy đổi này được quy đổi tương đương 10 điểm.

Hơn 2.000 chỉ tiêu vào 8 trường công an

Năm 2026, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của tám trường công an là 2.070 sinh viên đại học chính quy. Trong đó, 1.870 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học tại các học viện, trường Công an nhân dân và 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành.

Các cơ sở đào tạo gồm Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy, Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân và Học viện Quốc tế.

Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học Công an nhân dân chính quy tuyển mới đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Theo kế hoạch, thí sinh muốn dự tuyển phải đăng ký sơ tuyển tại công an địa phương trước khi tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an. Bài thi này dự kiến được tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được cho là nhằm khuyến khích thí sinh có năng lực ngoại ngữ, đồng thời mở rộng thêm cơ hội xét tuyển vào các trường công an.