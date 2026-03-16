4 trường công an tuyển sinh hệ dân sự năm 2026

Năm 2026, bên cạnh đào tạo sĩ quan Công an nhân dân, một số cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Công an mở rộng tuyển sinh hệ dân sự. Các chương trình đào tạo này hướng đến nhu cầu nguồn nhân lực xã hội trong các lĩnh vực công nghệ, an ninh mạng và an toàn phòng cháy chữa cháy.

Theo thông tin tuyển sinh công bố, 4 trường thuộc khối công an tuyển sinh hệ dân sự năm 2026, gồm Học viện An ninh nhân dân, Học viện Kỹ thuật - Công nghệ an ninh, Học viện Chính trị Công an nhân dân và Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Cụ thể, Học viện An ninh nhân dân dự kiến tuyển sinh đại học hệ dân sự với hai ngành Công nghệ thông tin và An toàn thông tin. Chương trình đào tạo theo hình thức đại học chính quy, tuyển sinh thí sinh tốt nghiệp THPT trên phạm vi toàn quốc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại Học viện Kỹ thuật - Công nghệ an ninh, các ngành đào tạo hệ dân sự tập trung vào lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, trong đó có các chuyên ngành liên quan công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông và kỹ thuật an ninh nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật cho xã hội. Cụ thể gồm 2 ngành Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ phần mềm, An toàn hệ thống thông tin) và Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Công nghệ điện tử - viễn thông và Công nghệ điện tử vi mạch bán dẫn).

Robot chữa cháy thử nghiệm khu vực gian hàng tư vấn tuyển sinh của Đại học Phòng cháy chữa cháy tại Ngày hội tư vấn Tuyển sinh - hướng nghiệp 2026.

Ở khối khoa học xã hội, Học viện Chính trị Công an nhân dân được phép đào tạo hệ dân sự trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, quản lý nhà nước và khoa học chính trị, phục vụ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý và nghiên cứu xã hội.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tiếp tục tuyển sinh hệ dân sự với các chương trình đào tạo liên quan phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đây là lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực lớn tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất.

Theo các trường, sinh viên hệ dân sự học theo chương trình đào tạo đại học chính quy và được cấp bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, người học không thuộc lực lượng Công an nhân dân và không được phong cấp bậc hàm sau khi tốt nghiệp.

Việc mở đào tạo hệ dân sự tại một số cơ sở thuộc Bộ Công an được đánh giá là giải pháp tận dụng cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên của các học viện, trường công an, đồng thời góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội trong các lĩnh vực công nghệ, an ninh mạng và an toàn phòng cháy chữa cháy.