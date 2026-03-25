Từng 'nín thở' khi đi viện công, nay ngỡ ngàng vì hành lang xanh, phòng chờ sạch

Từ nỗi ám ảnh “nín thở” đến cảm giác nhẹ nhõm

Bà Lê Thị Hồng (55 tuổi, Ba Vì, Hà Nội) có "thâm niên" điều trị các bệnh lý mạn tính tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì. Nhắc về chuyện đi viện vài năm trước, bà vẫn còn rùng mình: "Ngày trước, vừa bước chân qua cổng viện đã thấy áp lực. Không gian chật hẹp, cũ kỹ, mùi thuốc sát trùng với mùi nhà vệ sinh khiến tôi lúc nào cũng phải nín thở, chỉ muốn khám thật nhanh để về".

Từ 2-3 năm trở lại đây, trải nghiệm đi viện của bà Hồng xoay chiều 180 độ. Không gian ngăn nắp, quy trình 5S (Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng) được áp dụng đồng bộ giúp mọi thủ tục trở nên trật tự.

“Giờ đi viện tôi thấy thoải mái hẳn vì bệnh viện sạch sẽ, khang trang. Lao công đi lau dọn liên tục, hành lang thoáng đãng lại có cây xanh mát mắt. Cái cảm giác phải nín thở mỗi khi vào viện biến mất rồi”, bà Hồng phấn khởi.

Bà Hồng cảm thấy dễ chịu khi đi khám bệnh bởi cơ sở vật chất khang trang, không gian dễ chịu.

Cùng chung cảm nhận, ông Nguyễn Văn Đức (60 tuổi, Hưng Yên) khi đến khám tim mạch tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (cơ sở Hoàng Mai) cũng ngỡ ngàng. Trái với hình ảnh chen chúc thường thấy ở các bệnh viện công, ông Đức cảm giác như đang bước vào một trung tâm y tế quốc tế với không gian khang trang, hiện đại.

Hành lang rộng thênh thang, điều hòa mát rượi và hệ thống ghế chờ được bố trí khoa học, sạch sẽ như ở sảnh sân bay. Đặc biệt là các bảng chỉ dẫn điện tử và quy trình điều phối thông minh giúp người bệnh không phải chạy đôn chạy đáo tìm phòng. "Ngồi trong không gian tĩnh lặng, sang trọng thế này, tôi thấy lòng dịu lại, bao nhiêu mệt mỏi, bức xúc vì bệnh tật dường như cũng vơi bớt”, ông Đức chia sẻ.

Môi trường cũng là “liều thuốc” đặc trị

Thực tế, sự thay đổi mà bà Hồng hay ông Đức cảm nhận được là kết quả của cuộc "cách mạng" âm thầm nhưng quyết liệt của ngành Y tế. Sau 8 năm triển khai Quyết định 3638 và 2 năm áp dụng Bộ tiêu chí theo Quyết định 5959 của Bộ Y tế, mô hình “xanh - sạch - đẹp” bắt đầu "thấm" vào từng chân rết của hệ thống y tế công lập.

Tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, 5S gồm Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng không còn là khái niệm trừu tượng, những con số báo cáo mà hiện hữu ngay trong từng bước chân của người bệnh. Thay vì những góc khuất đầy bụi bặm hay mùi hóa chất đặc trưng trước đây là những chiếc máy chà sàn và bóng dáng của nhân viên vệ sinh túc trực 24/7 trở thành hình ảnh quen thuộc.

Mỗi hành lang, phòng chờ đều có lịch trực vệ sinh cụ thể. Hàng ngày, đội ngũ lao công thường xuyên quét dọn, khử khuẩn để đảm bảo mặt sàn luôn sạch bóng và không khí trong lành nhất.

Không chỉ "sạch", bệnh viện còn "xanh". Tận dụng từng khoảng trống, khuôn viên bệnh viện được phủ xanh bởi những hàng cây tán rộng, những tiểu cảnh hoa tươi rực rỡ và những hàng ghế đá sạch sẽ dưới bóng cây. Hệ thống cây xanh này không chỉ đóng vai trò là "lá phổi" lọc bụi, giảm tiếng ồn mà còn tạo ra những khoảng nghỉ lý tưởng, giúp bệnh nhân và người nhà giải tỏa tâm lý nặng nề khi phải nằm viện điều trị dài ngày.

5S còn hiện hữu ở khoa Xét nghiệm, nơi từng ống nghiệm, kim tiêm được dán nhãn, sắp xếp khoa học như những quân cờ. Các thiết bị sinh hóa, máy ly tâm không chỉ sạch bụi mà còn được "chăm sóc" định kỳ để đảm bảo kết quả chính xác nhất.

Bệnh viện Đại học Y có các bảng chỉ dẫn điện tử và quy trình điều phối thông minh (Ảnh: Bệnh viện Đại học Y).

Theo BSCKI Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, việc áp dụng 5S hay kiến tạo không gian xanh không đơn thuần là thay đổi diện mạo, mà là tác động trực tiếp đến hiệu quả điều trị.

“Một môi trường khoa học giúp giảm thiểu tối đa rủi ro nhiễm khuẩn chéo – nỗi ám ảnh lớn nhất trong điều trị nội trú. Khi hành lang thoáng đãng, phòng ốc sạch sẽ, tâm lý người bệnh bớt căng thẳng, nồng độ cortisol (hormone gây stress) giảm xuống, giúp cơ thể đáp ứng thuốc tốt hơn và rút ngắn thời gian hồi phục”, ông Vinh phân tích.

Sự thay đổi này còn tiến xa hơn ở khâu hậu cần – vốn là "điểm đen" của các bệnh viện cũ. Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, xử lý chất thải y tế không chỉ là nghĩa vụ mà là sứ mệnh. Bệnh viện đặt sự an toàn môi trường lên hàng đầu, ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất và tuân thủ chặt chẽ các căn cứ pháp luật hiện hành.

Mỗi quy trình, mỗi công nghệ đều được kiểm định nghiêm ngặt theo khung pháp lý toàn diện. Đây là minh chứng sống động cho cam kết của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong việc bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Khu vườn thiền tĩnh lặng, khu vực cây xanh thư giãn tại Bệnh viện K hỗ trợ đắc lực quá trình phục hồi tâm lý và thể chất (Ảnh: Bệnh viện K)

Trong việc chống ô nhiễm môi trường, Bệnh viện K thực hiện quản lý chất thải theo quy trình đặc biệt. Việc phân loại rác tại nguồn không chỉ dừng lại ở màu sắc mà còn được số hóa bằng mã QR, cho thấy tính minh bạch và không sai sót. Hệ thống báo cáo tự động là cánh tay nối dài giúp quản lý hiệu quả, tránh thất thoát.

Đáng chú ý, bệnh viện đang dần chuyển mình từ vật tư nhựa dùng một lần sang các dụng cụ sinh học phân hủy được, từng bước xây dựng một tương lai không rác thải. Không gian xanh không chỉ là điểm nhấn kiến trúc mà còn là liều thuốc tinh thần với nhiều bệnh nhân.

Công nghệ thông tin được ứng dụng linh hoạt trong quản lý lịch khám, giảm thiểu thời gian chờ đợi, tạo nên một môi trường khám chữa bệnh thông thoáng, văn minh và giảm thiểu ô nhiễm giấy tờ.

Nhiều bệnh viện công đang nỗ lực biến không gian điều trị thành "không gian chữa lành". Tại Bệnh viện Từ Dũ - đơn vị vừa giành giải Nhì hội thi “Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” năm 2025, hơn 10% diện tích được dành cho cây xanh và tiểu cảnh. Ánh sáng tự nhiên và mặt nước được đưa vào kiến trúc để xoa dịu tâm lý căng thẳng của các sản phụ.

Nhiều nơi còn xây dựng khu nhà nội trú, vườn thiền hay các góc truyền thông sức khỏe sinh động. Những chi tiết nhỏ như một bức tranh treo tường hay một góc tư vấn thân thiện đã biến những bức tường trắng lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, “xanh - sạch - đẹp” không phải là chuyện hình thức trang trí. Xanh là tư duy bền vững, sạch là môi trường an toàn để giảm nhiễm khuẩn, và đẹp chính là không gian chữa lành - nơi người bệnh được xoa dịu cả thể chất lẫn tinh thần. Đó là sự chuyển mình trong tư duy phục vụ – nơi người bệnh thực sự được đặt vào vị trí trung tâm của mọi hoạt động chữa trị và chăm sóc.