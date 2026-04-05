Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch với nhiều biến động đan xen, phản ánh rõ trạng thái hồi phục kỹ thuật nhưng chưa thực sự vững chắc. Dù chỉ số chính vẫn giữ được sắc xanh so với tuần trước, song tâm lý nhà đầu tư nhìn chung còn thận trọng trong bối cảnh chịu tác động từ các yếu tố vĩ mô và địa chính trị toàn cầu.

Kết thúc tuần qua, VN-Index đóng cửa tại 1.684,04 điểm, tăng 0,67% so với tuần trước đó, tương ứng tăng 11,24 điểm. Nếu so với đầu tuần (1.642,52 điểm), chỉ số đã tăng 41,52 điểm, tương đương 2,52%, qua đó ghi nhận tuần tăng điểm thứ hai liên tiếp. UPCoM-Index tăng 1,14%, trong khi HNX-Index lại giảm 1,46%, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các sàn.

Nhận định về thị trường chứng khoán tuần tới, chuyên gia Công ty TNHH Chứng khoán ACB nhìn nhận, trong thời gian tới, nhịp hồi phục hiện tại được kỳ vọng sẽ tiếp diễn, đưa VN-Index tiến đến kiểm chứng vùng kháng cự quan trọng quanh mốc 1.740 điểm, qua đó đánh giá sức mạnh thực sự của xu hướng tăng ngắn hạn.

Trong khi đó, chuyên gia của Chứng khoán Rồng Việt cho rằng, rủi ro để VN-Index “thủng đáy” 1600 điểm hiện chưa cao, trừ khi xuất hiện đồng thời các yếu tố bất lợi mang tính hệ thống, chẳng hạn như: Cú sốc mạnh từ bên ngoài như leo thang địa chính trị khiến giá năng lượng tăng đột biến và kéo theo lạm phát, thanh khoản toàn cầu bị siết nhanh hơn kỳ vọng (ví dụ chính sách từ Federal Reserve đảo chiều sang thắt chặt rõ rệt), hoặc các chỉ số vĩ mô trong nước suy yếu đồng loạt, ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp.

Tuần tới, VN-Index liệu có 'thủng đáy' 1.600 điểm.

Thị trường chững lại khi VN-Index tiệm cận vùng đỉnh của nhịp hồi giữa tháng 3 là diễn biến tương đối bình thường, phản ánh áp lực chốt lời ngắn hạn sau một giai đoạn phục hồi nhanh. Về mặt kỹ thuật, vùng quanh 1600 điểm hiện vẫn đóng vai trò là vùng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng, nơi đã hình thành đáy gần nhất và cũng là điểm cân bằng của dòng tiền trong giai đoạn trước.

"Theo đánh giá của tôi, kịch bản kiểm định lại vùng 1600 điểm là hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn nhạy cảm với thông tin vĩ mô (dữ liệu quý I, diễn biến giá dầu, chính sách quốc tế). Tuy nhiên, việc “test lại đáy” trong trường hợp này mang tính kỹ thuật nhiều hơn, nhằm kiểm tra độ bền của dòng tiền, thay vì là tín hiệu đảo chiều xu hướng", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetre cho rằng, nhịp hồi kỹ thuật của VN-Index nhiều khả năng đã kết thúc trong tuần qua, và thị trường có thể đối mặt với nhiều thách thức hơn trong tuần tới. Rủi ro địa chính trị tiếp tục là biến số khó lường, nhất là sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ về khả năng gia tăng các hành động quân sự nhằm vào Iran, khiến nguy cơ leo thang căng thẳng vẫn hiện hữu trong ngắn hạn.

Trong kịch bản tiêu cực, nếu các rủi ro này gia tăng, VN-Index có thể quay trở lại kiểm định vùng đáy hình thành ngày 24/3 quanh mốc 1.591 điểm. Đáng chú ý, diễn biến thị trường hiện vẫn đang chịu chi phối chủ yếu bởi các yếu tố vĩ mô toàn cầu, trong khi những vấn đề nội tại như thanh khoản, lãi suất hay an ninh năng lượng chưa được phản ánh đầy đủ vào giá.

Đồng quan điểm, theo chuyên gia Công ty CP Chứng khoán SHS, về mặt kỹ thuật, sau nhịp điều chỉnh mạnh từ vùng 1900 điểm về dưới 1600 điểm, VN-Index đã có sự phục hồi nhất định và hiện đang bước vào giai đoạn tích lũy trong biên độ hẹp. Vùng hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số được xác định quanh 1650 - 1670 điểm, tương ứng với các vùng giá thấp trong ngày 9/3/2026 và vùng giá trung bình 200 phiên, vùng kháng cự 1720 điểm -1740 điểm.

VN-Index hiện đang chịu ảnh hưởng lớn từ số ít cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong khi đa phần xu hướng giá, dòng tiền của các nhóm ngành đều suy yếu. Do đó, trong giai đoạn hiện nay, nhà đầu tư sẽ rất khó để tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng tốt trong bối cảnh nhiều yếu tố rủi ro, bất định vẫn chi phối thị trường tài chính. Với VN-Index trong trường hợp chịu áp lực bán mạnh, chỉ số không giữ được vùng hỗ trợ 1650 điểm và vùng giá trung bình 200 phiên thì sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1600 điểm.

Rủi ro khiến VN-Index vùng đáy quanh 1600 điểm là có, vì theo xu hướng giá khi VN-Index vượt lên vùng đỉnh lịch sử năm 2022 quanh 1535 điểm thì sẽ có thời điểm, giai đoạn điều chỉnh kiểm định vùng này. Điều này có thể xảy ra nếu giá dầu Brent tiếp tục tăng mạnh vượt mốc đỉnh cũ quanh 120 USD/thùng và thông tin về dự nợ margin cuối Quí 1/2026 vẫn tăng mạnh so với cuối năm 2025. Nhà đầu tư nếu duy trì tỉ trọng cao, nên quản trị rủi ro danh mục, đánh giá từng cổ phiếu cụ thể nếu có, để có quyết định đầu tư hợp lý.

Đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư, vị chuyên gia cho rằng, trong giai đoạn hiện tại, nhà đầu tư trong nước cần tập trung nhiều hơn vào các yếu tố nền tảng, đặc biệt là diễn biến kinh tế vĩ mô quý 1/2026 và triển vọng quý 2/2026, cũng như khả năng duy trì tăng trưởng của doanh nghiệp trong bối cảnh còn nhiều yếu tố bất định.

Chuyên gia của Chứng khoán Rồng Việt nhận định, diễn biến của cổ phiếu dầu khí thời gian qua cho thấy giá đã phản ánh phần lớn kỳ vọng tích cực này từ khá sớm, khi nhiều mã đạt đỉnh ngay từ đầu tháng 3 và sau đó bước vào nhịp điều chỉnh. Cơ hội vẫn tồn tại, nhưng sẽ mang tính phân hóa rõ rệt.

Các doanh nghiệp thượng nguồn và trung nguồn (khai thác, dịch vụ khoan, vận chuyển) thường hưởng lợi trực tiếp và sớm hơn từ giá dầu cao, trong khi nhóm hạ nguồn có thể chịu áp lực chi phí đầu vào. Ngoài ra, những doanh nghiệp có backlog lớn, hợp đồng dài hạn hoặc gắn với chu kỳ đầu tư công năng lượng sẽ có độ ổn định cao hơn trong bối cảnh biến động.

Vì vậy, nhà đầu tư có thể xem xét quay lại nhóm dầu khí, nhưng không nên tiếp cận theo hướng “đuổi theo giá dầu”, mà cần chờ các nhịp điều chỉnh để tích lũy dần ở mức định giá hợp lý.

Chuyên gia Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN đánh giá, chỉ số chính có khả năng tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.600 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.750 điểm.

Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu đang vận động trong trend tăng ngắn hạn trên đồ thị kỹ thuật, thuộc các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ – tiêu dùng,…

Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, nhà đầu tư tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2026.