Từ 'ốc đảo biệt lập' đến 'phố đảo kết nối': Bước ngoặt của đô thị đảo Vũ Yên

Tại Hải Phòng, Vinhomes Royal Island (Vũ Yên) đang cho thấy cách một đô thị đảo có thể bước ra khỏi mô hình “ốc đảo” để trở thành điểm giao thoa của các dòng di chuyển, dòng tiền và cơ hội tăng trưởng.

Tư duy quy hoạch mới cho đô thị đảo

Từ một vùng sinh thái biệt lập bên kia sông, Vũ Yên đang lột xác mạnh mẽ để trở thành một trung tâm phát triển mới của Hải Phòng, khi hạ tầng chiến lược đồng loạt hình thành cùng sự xuất hiện của đại đô thị Vinhomes Royal Island.

Hạ tầng chiến lược đưa Vinhomes Royal Island trở thành trung tâm mới của thành phố Cảng.

Cầu Hoàng Gia thông xe tháng 7/2025 là bước ngoặt rõ nét. Quãng đường di chuyển sang nội đô lịch sử được rút xuống chỉ còn khoảng 5 phút, đưa Vũ Yên tiến gần hơn tới vai trò một cực phát triển mới, gắn kết chặt chẽ với lõi đô thị hiện hữu.

Ở quy mô rộng hơn, lợi thế của Vũ Yên được mở rộng theo bán kính liên vùng. Trục cao tốc Hà Nội - Hải Phòng giúp kết nối nhanh với Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên - những khu vực có mật độ dân cư và hoạt động công nghiệp, thương mại cao. Ở chiều còn lại, hệ thống cầu Bạch Đằng, Lại Xuân cùng cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái mở rộng hướng tiếp cận từ Quảng Ninh, đưa Vũ Yên vào cùng một không gian với các cực tăng trưởng ven biển.

Trong giai đoạn tiếp theo, khi cầu Ngô Quyền quy mô 8 làn xe hoàn thiện và kết nối trực tiếp với cao tốc, trục liên kết này sẽ được nâng cấp cả về tốc độ lẫn năng lực lưu thông. Vũ Yên khi đó trở thành điểm giao cắt của nhiều dòng di chuyển, với các luồng cư dân, du khách và hoạt động kinh tế có thể hội tụ và phân bổ linh hoạt.

Không gian kết nối cũng được mở rộng về đường thủy với bến du thuyền Royal Marina đã đi vào vận hành, tạo thêm một lớp tiếp cận gắn với các hành trình sông - vịnh đặc trưng của duyên hải Bắc Bộ. Đồng thời, lợi thế hàng không được củng cố khi khu vực nằm trong bán kính thuận tiện tới các sân bay lớn, như Cát Bi, Nội Bài, Vân Đồn và Gia Bình trong tương lai.

Bên du thuyền Royal Marina mở ra một hướng tiếp cận mới cho Vinhomes Royal Island.

Ba lớp kết nối đường bộ, đường thủy và hàng không đang đồng thời định hình một cấu trúc đa tầng, đa hướng, tạo nền tảng đưa Vũ Yên từ một “ốc đảo biệt lập” trở thành trung tâm của các dòng chảy kinh tế trong toàn khu vực.

Sự chuyển dịch này phản ánh một thay đổi bước ngoặt trong cách phát triển đô thị đảo, khi mô hình biệt lập dần nhường chỗ cho cách tiếp cận “mở”, lấy kết nối làm nền tảng tạo lập giá trị. Vinhomes Royal Island là một trong những dự án tiên phong theo hướng này, từ đó hình thành một hệ giá trị mới cho đô thị đảo.

Khi kết nối được chuyển hóa thành lợi nhuận và trải nghiệm

Tại Vinhomes Royal Island, hệ giá trị mới này được thể hiện rõ từ trải nghiệm sống đến dư địa khai thác và đầu tư.

Trước hết là giá trị an cư. Khi khoảng cách với nội đô lịch sử được rút ngắn, cư dân thành phố đảo có thể đồng thời tận hưởng sự riêng tư và duy trì nhịp sống thuận tiện hàng ngày. Đây là nền tảng để hình thành cộng đồng cư dân thực - yếu tố quyết định tính bền vững của một đô thị.

Tiếp theo là giá trị trải nghiệm. Hệ sinh thái tiện ích all-in-one cùng chuỗi hoạt động lễ hội, cộng đồng diễn ra quanh năm tạo nên nhịp sống sôi động, đồng thời nâng chuẩn sống theo hướng nghỉ dưỡng. Khả năng kết nối linh hoạt cũng mở rộng không gian trải nghiệm ra toàn vùng, giúp cư dân và du khách dễ dàng tiếp cận các hành trình du lịch liên vùng.

Hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp giúp nâng tầm chuẩn sống cho cư dân Vinhomes Royal Island và thu hút du khách.

Ở góc độ khai thác, khả năng “siêu kết nối” kéo theo dòng di chuyển, từ đó hình thành dòng tiền. Khi lưu lượng cư dân và du khách gia tăng, nhu cầu tiêu dùng, dịch vụ và giải trí được kích hoạt, tạo điều kiện cho các mô hình kinh doanh vận hành liên tục quanh năm.

Với nhà đầu tư, những khu vực hội tụ hạ tầng và tiện ích thường đi trước một nhịp về tăng giá. Theo ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, cơ hội lớn của thị trường bất động sản thường xuất hiện trước khi hệ thống hạ tầng hoàn thiện, bởi sau đó gần như không còn mức giá thấp.

“Trong trung và dài hạn, giá trị bất động sản tại đây hoàn toàn có thể tăng gấp 2-3 lần khi các yếu tố phát triển đô thị được kích hoạt đầy đủ”, ông Doanh nhấn mạnh.

Những sự kiện đông kín người là lợi thế tạo dòng tiền cho các hoạt động kinh doanh và tăng trưởng giá trị BĐS.

Đáng chú ý, yếu tố tài chính đang trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy quyết định đầu tư. Bên cạnh chính sách hỗ trợ lãi suất 0% tới 3 năm, cam kết mức lãi suất tối đa 9%/năm trong 2 năm tiếp theo, được xem là tốt nhất thị trường, giúp nhà đầu tư vừa giới hạn trần chi phí vốn, vừa chủ động kế hoạch tài chính và kéo dài thời gian nắm giữ. Đây là yếu tố then chốt để tối ưu lợi nhuận trong chu kỳ tăng trưởng.

Với nền tảng hạ tầng, sự dịch chuyển của dòng người và lực đẩy từ chính sách tài chính, Vinhomes Royal Island đang trở thành điểm đến hàng đầu cho nhu cầu an cư và dòng vốn đầu tư, đồng thời là hình mẫu dẫn dắt xu hướng phát triển đô thị đảo tại Việt Nam.

Ngày 21/03/2026 tới đây, phân khu Royal Boulevard sẽ chính thức mở bán vào 14:00 tại Quảng trường Châu Âu, Vinhomes Royal Island. Tại sự kiện, khách mời sẽ được cập nhật thông tin về quy hoạch và tiềm năng phát triển của tuyến phố thương mại trung tâm trên đảo Vũ Yên. Đặc biệt, khách hàng đặt cọc sản phẩm ngay tại sự kiện sẽ có cơ hội nhận quà tặng trị giá 1 cây vàng, như lời tri ân dành cho những chủ nhân tiên phong của đại lộ trung tâm.