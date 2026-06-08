(VTC News) -

Tại nhiều căn hộ chung cư hay nhà phố, ban công thường là nơi đón nắng trực tiếp trong nhiều giờ liền. Đặc biệt với những ban công hướng Tây hoặc hướng Nam, nhiệt độ bề mặt sàn và tường có thể tăng rất cao, khiến không gian sống nóng bức.

Vì vậy, việc áp dụng các giải pháp chống nóng cho ban công không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần tiết kiệm năng lượng.

Trồng cây xanh để giảm nhiệt tự nhiên

Cây xanh được xem là "máy điều hòa" tự nhiên hiệu quả cho ban công. Những loại cây leo như sử quân tử, hoa giấy, cúc tần Ấn Độ, thường xuân... có thể tạo lớp che phủ, hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp.

Ngoài ra, các chậu cây lá lớn như trầu bà, cau cảnh, dương xỉ hay lưỡi hổ cũng giúp tăng độ ẩm và mang lại cảm giác mát mẻ hơn cho không gian.

Trồng cây xanh là cách giảm nhiệt đơn giản và hiệu quả cho ban công. (Ảnh: AI)

Khi bố trí cây, nên kết hợp nhiều tầng cao thấp để tạo bóng râm đồng thời vẫn đảm bảo lưu thông không khí.

Tạo hồ nước tại ban công

Một hồ nước mini hoặc tiểu cảnh nước tại khu vực ban công có thể giúp không gian trở nên mát mẻ hơn trong những ngày nắng gắt.

Tùy theo diện tích, có thể chọn bể nước nhỏ, chậu tiểu cảnh gọn gàng. Để tăng tính thẩm mỹ, có thể kết hợp sỏi, đá cuội hoặc thả một số loài cá cảnh dễ nuôi. Tuy nhiên, cần tính toán kỹ lưỡng để ban công không quá chật chội.

Lắp rèm che hoặc mái che phù hợp

Sử dụng rèm che là giải pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc giảm nhiệt cho ban công. Lớp rèm giúp cản bớt ánh nắng chiếu trực tiếp, hạn chế hấp thụ nhiệt và tạo không gian dễ chịu hơn trong những ngày thời tiết nắng gắt.

Nên ưu tiên rèm có màu sáng hoặc màu trung tính vì chúng có khả năng phản xạ ánh sáng tốt hơn, đồng thời vẫn giữ được độ sáng tự nhiên cho khu vực ban công. Về chất liệu, rèm cần có độ dày vừa phải để ngăn bức xạ nhiệt nhưng vẫn đảm bảo sự thông thoáng và lưu thông không khí.

Để tăng hiệu quả chống nóng, có thể kết hợp rèm che với bạt che nắng hoặc mái che di động.

Chọn vật liệu phù hợp

Lựa chọn vật liệu phù hợp là một trong những yếu tố quyết định hiệu quả chống nóng cho ban công. Các bề mặt có khả năng phản xạ bức xạ mặt trời tốt sẽ giúp hạn chế hấp thụ nhiệt, từ đó giảm tình trạng không gian bị nóng bức vào những ngày nắng gay gắt.

Nếu sử dụng gạch hoặc đá lát sàn ban công, nên ưu tiên những gam màu sáng như trắng, kem hoặc ghi nhạt. Những màu sắc này hấp thụ nhiệt ít hơn so với các tông màu tối, đồng thời giúp khu vực ban công trông rộng và thoáng hơn.

Ngoài ra, lắp đặt kính cách nhiệt hoặc kính chống tia UV ở những vị trí cần che chắn cũng là giải pháp phù hợp. Những vật liệu này góp phần giảm lượng nhiệt truyền vào nhà, đồng thời vẫn đảm bảo ánh sáng tự nhiên.

Sử dụng vật liệu chống nóng

Với ban công có hướng đón nắng gay gắt trong nhiều giờ mỗi ngày, lắp đặt vật liệu cách nhiệt là giải pháp đáng cân nhắc giúp giảm bớt tình trạng tích nhiệt.

Các sản phẩm như tấm cách nhiệt, mái che chống nóng hay vật liệu lợp sinh thái có khả năng ngăn cản một phần bức xạ mặt trời, hạn chế lượng nhiệt hấp thụ vào kết cấu công trình.