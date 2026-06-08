Bắc Ninh thành cực tăng trưởng mới, Lộc Phát Riverside mở ra cơ hội đầu đón đầu

(VTC News) -

Ngày 6/6, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Lộc Phát tổ chức sự kiện mở bán chính thức dự án Lộc Phát Riverside tại Tổ dân phố Nhiễm Dương, phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh.

Sự kiện có sự tham gia của đông đảo nhà đầu tư, các đơn vị môi giới bất động sản cùng đối tác kinh doanh đến tìm hiểu thông tin về dự án và cơ hội đầu tư tại khu vực đang có tốc độ đô thị hóa nhanh của Bắc Ninh.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Lộc Phát Riverside được quy hoạch với quy mô 26 lô đất, nằm trong khu dân cư hiện hữu, hạ tầng hoàn thiện và có khả năng kết nối thuận tiện đến các trục giao thông chính của địa phương.

Trong những năm gần đây, Bắc Ninh tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư công nghiệp. Sự phát triển của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cùng hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đã kéo theo nhu cầu về nhà ở, dịch vụ và bất động sản gia tăng đáng kể.

Nhờ vị trí gần các khu công nghiệp lớn và các tuyến giao thông huyết mạch, Lộc Phát Riverside được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển dân cư và nhu cầu an cư của lực lượng lao động, chuyên gia làm việc tại địa phương.

Bên cạnh lợi thế về vị trí, dự án còn được giới thiệu với pháp lý hoàn chỉnh, sổ hồng riêng từng lô. Đây là yếu tố được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch và an toàn pháp lý.

Đại diện đơn vị phát triển dự án cho biết, nguồn cung tại dự án tương đối hạn chế khi chỉ có 26 sản phẩm được đưa ra thị trường. Điều này giúp gia tăng tính khan hiếm, đồng thời tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tìm kiếm những sản phẩm có tiềm năng tăng giá trong dài hạn.

Tại sự kiện mở bán, nhiều khách hàng đã trực tiếp khảo sát thực tế dự án, tìm hiểu quy hoạch và các chính sách bán hàng. Không khí giao dịch diễn ra sôi động với sự quan tâm dành cho các lô đất có vị trí đẹp trong dự án.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi tại nhiều địa phương có nền tảng công nghiệp phát triển, các dự án sở hữu pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và quỹ hàng giới hạn như Lộc Phát Riverside tiếp tục nhận được sự quan tâm từ giới đầu tư.

Với những lợi thế về vị trí, hạ tầng và pháp lý, Lộc Phát Riverside được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dự án đáng chú ý tại khu vực Trạm Lộ nói riêng và Bắc Ninh nói chung trong thời gian tới.