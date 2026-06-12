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Xuất bản ngày 12/06/2026 12:29 PM
Xuất bản ngày 12/06/2026 12:29 PM

Từ hồi hộp vào phòng thi đến nụ cười ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Minh Đức
Minh Đức
(VTC News) -

Sau buổi thi các môn tự chọn sáng 12/6, thí sinh cả nước hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, khép lại hành trình nhiều áp lực với những cảm xúc đan xen.

Gần 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành các bài thi Ngữ văn, Toán và môn tự chọn, khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Đó cũng là hành trình trải nghiệm đủ cung bậc cảm xúc từ hồi hộp, lo lắng đến nhẹ nhõm, vỡ òa.

Gần 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành các bài thi Ngữ văn, Toán và môn tự chọn, khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Đó cũng là hành trình trải nghiệm đủ cung bậc cảm xúc từ hồi hộp, lo lắng đến nhẹ nhõm, vỡ òa.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em so với năm trước. Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với số lượng thí sinh tham gia ở mức kỷ lục.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em so với năm trước. Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với số lượng thí sinh tham gia ở mức kỷ lục.

Từ hồi hộp vào phòng thi đến nụ cười ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - 3
Từ hồi hộp vào phòng thi đến nụ cười ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - 4

Ngay từ buổi thi đầu tiên, không ít thí sinh bộc lộ sự hồi hộp và căng thẳng trước kỳ thi quan trọng. Những ánh mắt lo âu, những lần tranh thủ xem lại kiến thức hay lặng lẽ hít một hơi thật sâu trước giờ vào phòng thi phần nào cho thấy áp lực mà các em đang trải qua.

Kỳ thi không chỉ là thử thách với các thí sinh sau chặng đường dài miệt mài học tập.

Kỳ thi không chỉ là thử thách với các thí sinh sau chặng đường dài miệt mài học tập.

Đây còn là khoảng thời gian đầy áp lực và kỳ vọng của các bậc phụ huynh đồng hành cùng con trên hành trình chinh phục cánh cửa tương lai.

Đây còn là khoảng thời gian đầy áp lực và kỳ vọng của các bậc phụ huynh đồng hành cùng con trên hành trình chinh phục cánh cửa tương lai.

Giữa dòng người đưa con đến điểm thi, chị Lê Thị Hương Mai (Hà Nội) không giấu được hồi hộp trước giờ thi môn Toán. Trong khi con trai giữ tâm lý thoải mái sau khi làm tốt bài thi Ngữ văn, chị Mai lại là người lo lắng hơn cả. “Từ 4h30 sáng tôi tỉnh giấc vì thấp thỏm. Con khá bình tĩnh, còn bố mẹ mới là người áp lực nhất trong những ngày thi”, chị Mai chia sẻ.

Giữa dòng người đưa con đến điểm thi, chị Lê Thị Hương Mai (Hà Nội) không giấu được hồi hộp trước giờ thi môn Toán. Trong khi con trai giữ tâm lý thoải mái sau khi làm tốt bài thi Ngữ văn, chị Mai lại là người lo lắng hơn cả. “Từ 4h30 sáng tôi tỉnh giấc vì thấp thỏm. Con khá bình tĩnh, còn bố mẹ mới là người áp lực nhất trong những ngày thi”, chị Mai chia sẻ.

Từ hồi hộp vào phòng thi đến nụ cười ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - 8
Từ hồi hộp vào phòng thi đến nụ cười ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - 9

Những cái ôm siết chặt, ánh mắt dõi theo cùng lời động viên đầy yêu thương của cha mẹ trở thành nguồn động lực tinh thần, tiếp sức để các thí sinh vững tin bước vào kỳ thi quan trọng.

Từ hồi hộp vào phòng thi đến nụ cười ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - 10
Từ hồi hộp vào phòng thi đến nụ cười ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - 11

Phụ huynh kiên nhẫn túc trực trước cổng trường, lặng lẽ chờ con hoàn thành bài thi.

Từ hồi hộp vào phòng thi đến nụ cười ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - 12
Từ hồi hộp vào phòng thi đến nụ cười ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - 13

Khoảnh khắc đón con bước ra khỏi phòng thi, những ánh mắt căng thẳng và nỗi thấp thỏm kéo dài suốt nhiều giờ chờ đợi của các bậc phụ huynh dường như cũng được gỡ bỏ, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm và nụ cười an tâm.

Nếu ở ngày thi đầu tiên là những ánh mắt hồi hộp, lo âu thì khi kỳ thi khép lại, nụ cười đã trở thành cảm xúc chủ đạo trên gương mặt các sĩ tử. Sau hành trình dài nỗ lực và hai ngày thi đầy áp lực, nhiều em vỡ òa trong niềm vui khi chính thức hoàn thành kỳ thi đánh dấu bước ngoặt của tuổi học trò.

Nếu ở ngày thi đầu tiên là những ánh mắt hồi hộp, lo âu thì khi kỳ thi khép lại, nụ cười đã trở thành cảm xúc chủ đạo trên gương mặt các sĩ tử. Sau hành trình dài nỗ lực và hai ngày thi đầy áp lực, nhiều em vỡ òa trong niềm vui khi chính thức hoàn thành kỳ thi đánh dấu bước ngoặt của tuổi học trò.

Từ hồi hộp vào phòng thi đến nụ cười ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - 15
Từ hồi hộp vào phòng thi đến nụ cười ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - 16

Trước cổng trường, niềm vui vỡ òa trong những cái ôm thật chặt của bạn bè, người thân và các sĩ tử. Sau nhiều tháng nỗ lực ôn luyện cùng hai ngày thi căng thẳng, các em cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò khi chính thức vượt qua kỳ thi quan trọng.

Bên cạnh sự dõi theo của gia đình và thầy cô, các thí sinh còn được tiếp sức bởi màu áo xanh tình nguyện.

Bên cạnh sự dõi theo của gia đình và thầy cô, các thí sinh còn được tiếp sức bởi màu áo xanh tình nguyện.

Từ hồi hộp vào phòng thi đến nụ cười ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - 18
Từ hồi hộp vào phòng thi đến nụ cười ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - 19
Từ hồi hộp vào phòng thi đến nụ cười ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - 20

Từ việc hướng dẫn, hỗ trợ đi lại đến những lời chúc thi tốt, các tình nguyện viên góp phần lan tỏa sự sẻ chia, tiếp thêm niềm tin cho sĩ tử trong những ngày thi quan trọng.

Hai ngày thi khép lại, gần 1,2 triệu thí sinh trên cả nước hoàn thành một trong những dấu mốc quan trọng nhất của tuổi học trò. Đằng sau những bài thi là biết bao tháng ngày miệt mài ôn luyện, là những đêm mất ngủ của phụ huynh, những lời động viên của thầy cô, sự đồng hành của lực lượng tình nguyện viên và cả những giờ phút lặng lẽ chờ đợi trước cổng trường dưới nắng gắt hay những cơn mưa bất chợt.

Hai ngày thi khép lại, gần 1,2 triệu thí sinh trên cả nước hoàn thành một trong những dấu mốc quan trọng nhất của tuổi học trò. Đằng sau những bài thi là biết bao tháng ngày miệt mài ôn luyện, là những đêm mất ngủ của phụ huynh, những lời động viên của thầy cô, sự đồng hành của lực lượng tình nguyện viên và cả những giờ phút lặng lẽ chờ đợi trước cổng trường dưới nắng gắt hay những cơn mưa bất chợt.

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Dòng sự kiện: Toàn cảnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
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