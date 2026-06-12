Từ hồi hộp vào phòng thi đến nụ cười ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Sau buổi thi các môn tự chọn sáng 12/6, thí sinh cả nước hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, khép lại hành trình nhiều áp lực với những cảm xúc đan xen.
Ngay từ buổi thi đầu tiên, không ít thí sinh bộc lộ sự hồi hộp và căng thẳng trước kỳ thi quan trọng. Những ánh mắt lo âu, những lần tranh thủ xem lại kiến thức hay lặng lẽ hít một hơi thật sâu trước giờ vào phòng thi phần nào cho thấy áp lực mà các em đang trải qua.
Những cái ôm siết chặt, ánh mắt dõi theo cùng lời động viên đầy yêu thương của cha mẹ trở thành nguồn động lực tinh thần, tiếp sức để các thí sinh vững tin bước vào kỳ thi quan trọng.
Phụ huynh kiên nhẫn túc trực trước cổng trường, lặng lẽ chờ con hoàn thành bài thi.
Khoảnh khắc đón con bước ra khỏi phòng thi, những ánh mắt căng thẳng và nỗi thấp thỏm kéo dài suốt nhiều giờ chờ đợi của các bậc phụ huynh dường như cũng được gỡ bỏ, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm và nụ cười an tâm.
Trước cổng trường, niềm vui vỡ òa trong những cái ôm thật chặt của bạn bè, người thân và các sĩ tử. Sau nhiều tháng nỗ lực ôn luyện cùng hai ngày thi căng thẳng, các em cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò khi chính thức vượt qua kỳ thi quan trọng.
Từ việc hướng dẫn, hỗ trợ đi lại đến những lời chúc thi tốt, các tình nguyện viên góp phần lan tỏa sự sẻ chia, tiếp thêm niềm tin cho sĩ tử trong những ngày thi quan trọng.
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