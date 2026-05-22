Từ điểm 0 Toán, nữ sinh Hà Nội giành học bổng duy nhất toàn cầu của ĐH Công nghệ Sydney

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Từ Khánh Phương hiện là học sinh lớp 12A1 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ít ai biết rằng phía sau thành tích nhận học bổng 100% học phí của University of Technology Sydney là hành trình nhiều thất bại, áp lực và những lần phải bắt đầu lại từ đầu.

"Em bất ngờ khi nhận được email thông báo trúng tuyển học bổng 100% học phí của University of Technology Sydney - suất học bổng duy nhất toàn cầu mà trường trao cho kỳ nhập học tháng 7/2026", Khánh Phương tâm sự.

Em Từ Khánh Phương, nữ sinh Việt vừa giành học bổng 100% học phí của ĐH Công nghệ Sydney, Australia - suất duy nhất kỳ học tháng 7/2026 mà trường trao cho học sinh toàn cầu.

Khánh Phương cho biết em không phải là học sinh nổi bật từ nhỏ. Nữ sinh từng thi trượt các trường chất lượng cao cấp 1, trượt các trường chuyên cấp 2, thậm chí nhận điểm 0 môn Toán trong một kỳ thi đầu vào lớp 6.

“Thất bại khiến em nhận ra những hạn chế của bản thân và phải thay đổi phương pháp học tập. Em học được cách coi thất bại là cơ hội để tìm ra hướng đi mới”, Phương chia sẻ.

Bước ngoặt đến vào năm lớp 9, khi nữ sinh đặt mục tiêu thi đỗ lớp chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Kết quả, em trở thành thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 của Trường THCS Dịch Vọng với tổng điểm 47/50.

Theo Khánh Phương, môi trường học tập tại Chuyên Ngoại ngữ cùng sự đồng hành của thầy cô, bạn bè đã giúp em thay đổi mạnh mẽ cả về tư duy học tập lẫn sự tự tin trong các hoạt động cộng đồng. Nữ sinh đặc biệt nhắc đến cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Thanh Hà như một người luôn động viên và tạo điều kiện để em tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Năm lớp 10, Khánh Phương được giao vai trò tổng phụ trách tiết mục tuồng hài “Nghêu Sò Ốc Hến” trong chương trình sân khấu hóa tác phẩm của trường. Cùng tập thể lớp, em giành giải Ba chung kết trước ban giám khảo gồm Nguyễn Xuân Bắc, nhà văn Sương Nguyệt Minh cùng nhiều thầy cô trong trường.

Cũng trong mùa hè năm đó, Khánh Phương trở thành diễn giả tại TEDx Marie Curie Hà Đông Youth với bài nói “From ‘Me’ to ‘We’”, chia sẻ về lòng nhân ái và sự sẻ chia trước hơn 300 khán giả.

Sau trải nghiệm này, nữ sinh mong muốn biến những thông điệp truyền cảm hứng thành hành động thực tế. Năm 2024, em cùng các học sinh Chuyên Ngoại ngữ sáng lập dự án thiện nguyện Ánh Mộc nhằm truyền cảm hứng học tiếng Anh và hỗ trợ đồ dùng học tập cho trẻ em vùng cao.

Trong vai trò Phó ban Truyền thông, Khánh Phương cùng dự án hỗ trợ hơn 200 học sinh và cải tạo thư viện tại Trường Tiểu học Tường Thượng 1 (Sơn La). Đến năm 2025, em trở thành Chủ tịch dự án, dẫn dắt hơn 50 thành viên và triển khai hoạt động hỗ trợ hơn 300 học sinh tại Trường Tiểu học Quang Húc (Phú Thọ) thông qua việc gây quỹ sách vở, đồ dùng học tập và máy tính.

Bên cạnh hoạt động ngoại khóa, nữ sinh duy trì thành tích học tập trong suốt 3 năm THPT, đồng thời chuẩn bị các chứng chỉ IELTS, SAT. Ngoài giờ học, em còn đọc sách, chơi piano, vẽ và làm gia sư tiếng Anh, Toán cho các em nhỏ.

Khánh Phương làm diễn giả truyền cảm hứng tại TEDx Marie Curie Ha Dong Youth.

Khánh Phương cho biết bài luận xin học bổng tập trung vào hành trình vượt qua thất bại của bản thân. Từ một học sinh từng nhiều lần thi trượt, em dần học cách đối diện với hạn chế, thay đổi tư duy và thử thách bản thân qua các vai trò mới như tổng phụ trách sân khấu hóa tác phẩm, diễn giả TEDx hay người dẫn dắt dự án cộng đồng.

“Em nhận ra một phẩm chất quan trọng của người lãnh đạo là dám thất bại, sẵn sàng thay đổi và tìm ra hướng đi mới”, nữ sinh nói.

Theo Khánh Phương, thành quả hiện tại đến từ sự hỗ trợ của gia đình, thầy cô và bạn bè. Em đặc biệt biết ơn mẹ vì luôn đồng hành, thấu hiểu và giúp em phát huy điểm mạnh của bản thân.

Trong thời gian tới, nữ sinh dự định tiếp tục duy trì kết quả học tập, tham gia các hoạt động xã hội và câu lạc bộ tại trường. Em mong muốn sau khi hoàn thành chương trình học sẽ trở về Việt Nam để đóng góp cho cộng đồng và giáo dục.