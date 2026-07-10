Từ chức sang Mỹ vẫn bị đe dọa, cựu HLV Hàn Quốc cầu cứu

(VTC News) -

Có tổng cộng 14 huấn luyện viên chia tay các đội tuyển sau khi bị loại khỏi World Cup 2026 (bao gồm cả từ chức, bị sa thải hoặc hết hợp đồng) nhưng không ai gặp nhiều áp lực và chỉ trích như ông Hong Myung-bo. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc bị chỉ trích vì đội nhà không vượt qua được vòng bảng dù ở bảng đấu thuận lợi.

Nhà cầm quân này đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ ở quê nhà. Không chỉ vậy, gia đình huấn luyện viên Hong Myung-bo cũng liên tục gặp phải những lời đe dọa từ kẻ quả khích kể cả khi ông đã từ chức và tạm rời khỏi Hàn Quốc. Chính việc HLV Hong Myung-bo sang Mỹ khiến những tin đồn rằng ông trốn tránh trách nhiệm càng được nhắc tới nhiều hơn.

Sau gần 2 tuần kể từ khi đội nhà bị loại, đích thân ông Hong phải lên tiếng: “Những thông tin sai lệch được lan truyền như thể đó là sự thật. Có nhiều tin đồn vô căn cứ khác cũng được nhắc đến. Tôi không muốn trốn tránh hậu quả, có quá nhiều lời đe đọa giết người nhắm vào tôi và gia đình. Tôi lo ngại về tính an toàn, tôi là trụ cột và phải bảo vệ gia đình”.

HLV Hong Myung-bo chịu nhiều áp lực sau thất bại của Hàn Quốc.

HLV Hong Myung-bo được bổ nhiệm trở lại dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc vào tháng 7/2024 trong nhiệm kỳ thứ hai, với hợp đồng kéo dài đến hết VCK Asian Cup 2027, dự kiến diễn ra từ tháng 1 đến tháng 2 năm sau.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Hàn Quốc đứng thứ ba bảng A với 3 điểm, giành được 1 chiến thắng và để thua 2 hai trận. Đội tuyển Hàn Quốc vẫn nuôi hy vọng giành vé vào vòng 32 đội với tư cách một trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, nhưng đã chính thức bị loại sau khi lượt trận cuối vòng bảng khép lại.

Đây cũng là lần thứ hai HLV Hong Myung-bo không thể đưa đội tuyển Hàn Quốc vượt qua vòng bảng World Cup. Trong lần đầu dẫn dắt đội tuyển tại World Cup 2014, ông cũng không thể giúp đội góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Chiến lược gia này bày tỏ: “Tôi xin lỗi tất cả những người đã yêu mến và ủng hộ bóng đá Hàn Quốc. Tôi đã không thể mang lại kết quả mà đất nước kì vọng tại World Cup 2026. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và muốn nói lời xin lỗi sâu sắc nhất. Kết quả của đội tuyển quốc gia là điều tôi phải gánh chịu. Đó là lý do tôi không chia sẻ quan điểm với dư luận cho đến thời điểm này”.