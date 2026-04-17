Từ 500 triệu đồng không còn được chuyển khoản nhanh, có thể mất đến 24 tiếng

Từ ngày 21/4, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ không còn được “lách” qua hệ thống chuyển tiền nhanh 24/7 bằng cách tách nhỏ lệnh như trước.

Thay vào đó, toàn bộ các giao dịch lớn sẽ được xử lý theo hình thức chuyển khoản thường, khiến thời gian nhận tiền có thể kéo dài tới 24 giờ, tùy thời điểm thực hiện.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) mới đây đã phát đi thông báo về việc dừng triển khai giải pháp tách lệnh tự động đối với dịch vụ chuyển khoản nhanh Napas 24/7 trên các nền tảng ngân hàng số, nhằm tuân thủ quy định mới của Ngân hàng Nhà nước.

Chuyển khoản từ 500 triệu đồng có thể mất 24 tiếng. (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, căn cứ Thông tư 40/2024 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản liên quan, kể từ ngày 21/4, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ không còn được tự động chia nhỏ để xử lý qua hệ thống chuyển tiền nhanh Napas 24/7. Các giao dịch giá trị lớn sẽ được xử lý theo luồng chuyển khoản thường, phù hợp với quy định hiện hành.

Các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cũng đã phát đi thông báo tương tự.

Theo đánh giá của các ngân hàng, thay đổi này giúp tăng cường kiểm soát rủi ro, hạn chế gian lận và đảm bảo an toàn cho hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt.

Trên thực tế, hệ thống chuyển khoản nhanh 24/7 của Napas từ lâu đã áp dụng hạn mức tối đa dưới 500 triệu đồng cho mỗi giao dịch. Với các khoản vượt ngưỡng này, nguyên tắc chung là phải thực hiện qua kênh chuyển khoản thường.

Nhằm rút ngắn thời gian xử lý với các giao dịch giá trị lớn, trước đây nhiều ngân hàng đã triển khai tính năng “tự động chia nhỏ lệnh”. Cụ thể, khi khách hàng chuyển khoản số tiền trên 500 triệu đồng, hệ thống sẽ tách thành nhiều giao dịch dưới 500 triệu đồng và xử lý qua kênh 24/7, giúp tiền được ghi nhận gần như ngay lập tức, kể cả ngoài giờ hành chính.

Tuy nhiên, với thay đổi lần này, khách hàng nếu có nhu cầu chuyển tiền nhanh sẽ cần chủ động thực hiện nhiều giao dịch riêng biệt, mỗi giao dịch có giá trị dưới 500 triệu đồng. Các khoản chuyển từ 500 triệu đồng trở lên sẽ buộc phải đi qua kênh chuyển khoản thường liên ngân hàng.