Từ 15/4 sẽ xác thực SIM chính chủ thông qua VNeID

(VTC News) -

Từ ngày 15/4, Thông tư 08/2026 về xác thực thông tin thuê bao sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, quy định mới lần đầu cho phép người dùng tự tiến hành xác nhận thông tin bằng ứng dụng VNeID.

Các doanh nghiệp viễn thông sẽ tiến hành đồng bộ dữ liệu từ VNeID. Đối với những thuê bao chưa xác thực, doanh nghiệp viễn thông sẽ thông báo đến người dùng thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao.

Trường hợp cá nhân đang sử dụng số thuê bao không thực hiện theo yêu cầu, doanh nghiệp viễn thông tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (gọi thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao khác).

Quy định mới không bắt buộc toàn bộ chủ thuê bao phải xác thực lại. Những thuê bao đã đăng ký bằng VNeID, thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip, cũng như các số điện thoại dùng để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2, sẽ được miễn xác thực. Tuy nhiên, từ ngày 15/6, nếu phát sinh việc thay đổi thiết bị gắn SIM, người dùng vẫn phải thực hiện xác thực theo quy định.

Việc xác nhận SIM chính chủ sẽ không triển khai đồng loạt từ ngày 15/4 mà được thực hiện theo từng đợt. Người dùng chỉ cần làm theo các bước đơn giản trên VNeID khi nhận được tin nhắn từ nhà mạng hoặc thông báo từ ứng dụng định danh điện tử.

Quy định này nhằm siết chặt tình trạng SIM không chính chủ, nguyên nhân chính dẫn đến tin nhắn rác, cuộc gọi rác và lừa đảo tồn tại suốt nhiều năm. So với trước đây, phần lớn quy trình xác thực, đối soát và xử lý dữ liệu sẽ do doanh nghiệp viễn thông phối hợp với cơ quan chức năng đảm nhiệm, còn người dân chỉ cần thao tác cơ bản trên điện thoại.

Để giảm tải hệ thống và tránh gián đoạn dịch vụ, thời gian qua các nhà mạng cũng chủ động thông báo tới những thuê bao có nguy cơ sai lệch thông tin, đồng thời khuyến khích người dùng sớm kiểm tra và xác thực lại.