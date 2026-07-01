(VTC News) -

Quy định mới về sử dụng mạng xã hội có hiệu lực từ 1/7

Nghị định 174/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin có hiệu lực từ hôm nay (1/7), bổ sung nhiều quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm trên mạng xã hội.

Phạt đến 50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo Điều 95 của Nghị định, người cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân hoặc lợi dụng mạng xã hội để sản xuất nội dung dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí sẽ bị phạt từ 20-30 triệu đồng.

Mức phạt tương tự cũng áp dụng đối với chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, chủ trang hoặc người quản trị nhóm cộng đồng trên mạng xã hội nếu không thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật, thông tin xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc thông tin ảnh hưởng đến trẻ em theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đáng chú ý, hành vi cung cấp hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại đến hoạt động kinh tế - xã hội, cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt từ 30-50 triệu đồng.

Samsung có thể ra mắt smartphone màn hình cuộn

Theo tờ Money Today (Hàn Quốc), dẫn nguồn tin thân cận, Samsung xem smartphone màn hình cuộn là một trong những sản phẩm chiến lược nhằm tạo khác biệt trong bối cảnh thị trường điện thoại thông minh đang dần bão hòa, khi nhiều thiết bị có thiết kế tương đồng.

Công nghệ màn hình cuộn của Samsung Display. (Ảnh: Samsung)

Nguồn tin cho biết thiết bị sẽ sử dụng tấm nền OLED uốn dẻo do Samsung Display phát triển. Khác với điện thoại gập, màn hình của máy có thể cuộn gọn vào bên trong thân máy và trượt ra khi cần mở rộng không gian hiển thị. Thiết kế này được kỳ vọng giúp sản phẩm mỏng hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về độ bền của cơ chế cuộn sau thời gian dài sử dụng.

Về cấu hình, mẫu điện thoại được đồn đoán sẽ trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro của Qualcomm, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027, đi kèm RAM 16 GB và bộ nhớ trong tối đa 2 TB.

Thiết bị cũng được cho là sở hữu camera chính 200 MP, camera tele 50 MP hỗ trợ zoom quang học 10x, camera góc siêu rộng 50 MP cùng pin 8.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 65W.

Hiện Samsung chưa xác nhận các thông tin trên. Tuy nhiên, tin đồn được đánh giá có cơ sở khi hồi tháng 5, hãng đã nộp bằng sáng chế cho mẫu điện thoại cuộn mang tên Galaxy Z Roll, làm dấy lên kỳ vọng về một dòng sản phẩm hoàn toàn mới trong những năm tới.

Visa “bắt tay” Mastercard ra mắt stablecoin

Một liên minh bao gồm Visa, Mastercard và Coinbase, ra mắt một stablecoin chung mới nhằm mục đích mở rộng việc sử dụng các token kỹ thuật số.

Thẻ Visa và Mastercard. (Ảnh: Reuters)

Liên doanh này, được gọi là Open Standard, quy tụ hơn 140 doanh nghiệp cho mạng lưới stablecoin và sẽ phát hành một stablecoin mới được neo giá với đô la Mỹ có tên là Open USD, dự kiến ​​sẽ hoạt động vào cuối năm nay.

Mục tiêu là đẩy nhanh việc sử dụng các token kỹ thuật số trên toàn thế giới bằng cách giải quyết những rào cản mà các doanh nghiệp gặp phải trong việc mở rộng quy mô áp dụng stablecoin.

Stablecoin là các token kỹ thuật số được thiết kế để duy trì giá trị không đổi và được hỗ trợ bởi các loại tiền tệ truyền thống như đô la Mỹ hoặc euro.