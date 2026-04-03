Truy tìm cặp vợ chồng bị tố chiếm đoạt tiền tỷ rồi 'mất tích'

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế vừa ban hành các quyết định truy tìm cặp vợ chồng liên quan đến đơn tố cáo chiếm đoạt số tiền 1,35 tỷ đồng xảy ra tại địa bàn.

Những người bị truy tìm là Trần Thị Ngọc Huyền (SN 1975) và chồng của Huyền là Lê Quang Lộc (SN 1973).

Theo hồ sơ, Trần Thị Ngọc Huyền và Lê Quang Lộc có hộ khẩu thường trú tại tổ 55 (phường An Hải, TP Đà Nẵng); chỗ ở khác tại xóm 6 (Phú Ngạn, phường Hóa Châu, TP Huế).

Đặc điểm nhận dạng của Trần Thị Ngọc Huyền là có sẹo chấm cách 3 cm trên sau đầu mày trái, trong khi đặc điểm nhận dạng của Lê Quang Lộc là có sẹo tròn lõm cách 0,2 cm dưới sau mép trái.

Cả hai bị truy tìm để phục vụ công tác điều tra theo đơn tố cáo của ông T.M.Đ (SN 1987, trú tỉnh Quảng Trị, hiện ở phường Vỹ Dạ, TP. Huế), liên quan đến hành vi chiếm đoạt số tiền 1,35 tỷ đồng xảy ra ngày 13/10/2025 tại TP Huế.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế xác định hiện chưa rõ hai đối tượng đang ở đâu nên ra quyết định truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Công an TP Huế đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến hai đối tượng trên, kịp thời thông báo cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Huế theo số điện thoại 0234.3823002 hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định.

Được biết, trước đó, ông T.M.Đ có đơn gửi cơ quan công an tố cáo Trần Thị Ngọc Huyền và Lê Quang Lộc vay tiền nhưng không trả.

Theo nội dung đơn, do quen biết, ngày 13/10/2025, cặp vợ chồng này mượn của ông Đ số tiền 1,35 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, hẹn đến ngày 23/10/2025 sẽ hoàn trả.

Tuy nhiên, đến thời hạn cam kết, hai người này không trả tiền mà rời khỏi nơi cư trú, điện thoại không liên lạc được.