Tin người tình, người phụ nữ mất trắng 1,6 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy (SN 1979, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Ngọc Huy bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Quá trình điều tra xác định: Từ năm 2019, Huy lợi dụng mối quan hệ quen biết và tình cảm với bà H.T.H.U. (SN 1981, trú phường Hòa Cường) để đưa ra thông tin gian dối về việc góp vốn kinh doanh. Đối tượng còn dựng lên các kịch bản tinh vi, nhờ người quen đóng giả doanh nhân nhằm tạo niềm tin cho bị hại. Tin tưởng, bà U. đã nhiều lần chuyển tiền cho Huy, tổng cộng 1,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Huy không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ cá nhân và tiêu xài. Khi không còn khả năng chi trả, đối tượng cắt liên lạc, bỏ trốn khỏi địa phương, gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh, điều tra.

Được biết, tháng 3 vừa qua, Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đây gia đình ông L.C.N. (trú TP.HCM) và gia đình Nguyễn Văn Hải từng sinh sống cùng khu vực tại thôn Hòa Nam, xã Duy Xuyên nên hai bên có quan hệ quen biết, thân thiết từ lâu.

Năm 2023, trong một lần về quê, ông N. và Hải thỏa thuận cùng góp vốn mua một thửa đất kèm nhà ở để đầu tư. Hai bên thống nhất mua thửa đất diện tích 131,9 m², là đất ở nông thôn tại xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ). Do tin tưởng nhau, ông N. đồng ý để Nguyễn Văn Hải đứng tên trên giấy tờ quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, sau một thời gian, do cần tiền giải quyết nợ cá nhân, Nguyễn Văn Hải đã tự ý chuyển nhượng thửa đất trên cho người khác với giá 1,425 tỷ đồng mà không thông báo cho ông N.

Sau khi nhận tiền, Hải sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả nợ riêng, khiến người góp vốn bị thiệt hại số tiền lớn.