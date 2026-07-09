Trường nội trú liên cấp biên giới sẽ là 'cột mốc mềm' giáo dục vùng biên

(VTC News) -

Vừa qua, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp (tiểu học và trung học cơ sở) tại 248 xã biên giới đất liền.

Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Si Pa Phìn được xây dựng tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Mùa Xuân)

Trả lời câu hỏi họp báo thường kỳ chiều 9/7 về ý nghĩa của chủ trương trên trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, củng cố lòng tin và duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác tại khu vực biên giới với các nước láng giềng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Đây là chủ trương có tính chiến lược và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc của Việt Nam, qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào biên giới, góp phần củng cố an ninh quốc phòng của Việt Nam.

Cho đến nay, giai đoạn một của dự án với 100 trường đang được tích cực triển khai để hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, kịp thời phục vụ cho năm học 2026 - 2027.

“Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, các trường sẽ trở thành nhiều ’cột mốc mềm‘ về giáo dục vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của các khu vực biên giới; thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, các tỉnh biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng, tăng cường hiểu biết và lòng tin lẫn nhau, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho việc quản lý, bảo vệ biên giới bằng các biện pháp hòa bình; đồng thời, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các nước láng giềng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cũng như lợi ích chính đáng của nhau”.