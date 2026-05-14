  • logo
Xuất bản ngày 14/05/2026 10:13 AM
Cập nhật lúc 10:28 AM ngày 14/05/2026

Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Donald Trump tại Bắc Kinh

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, thảo luận thương mại, Iran, công nghệ và các vấn đề cốt lõi khác.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông bước xuống khỏi chiếc limousine bọc thép “The Beast” tại Đại lễ đường Nhân dân, trước khi quốc ca Mỹ The Star-Spangled Banner do quân nhạc Trung Quốc cử lên vang vọng khắp Quảng trường Thiên An Môn. (Video: AP)

Trong hai ngày làm việc tại Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thảo luận hàng loạt vấn đề như xung đột với Iran, thương mại, công nghệ.

Trong hai ngày làm việc tại Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thảo luận hàng loạt vấn đề như xung đột với Iran, thương mại, công nghệ.

Lễ đón chính thức bắt đầu với quốc ca Mỹ The Star-Spangled Banner cùng 21 loạt đại bác chào mừng.

Lễ đón chính thức bắt đầu với quốc ca Mỹ The Star-Spangled Banner cùng 21 loạt đại bác chào mừng.

Trước khi lên đường tới Trung Quốc hôm 12/5, ông Trump gọi ông Tập là “một người bạn”. "Chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp. Tôi tin rằng những điều tích cực sẽ diễn ra. Đây sẽ là một chuyến đi rất đáng chú ý,” ông Trump nói

Trước khi lên đường tới Trung Quốc hôm 12/5, ông Trump gọi ông Tập là “một người bạn”. "Chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp. Tôi tin rằng những điều tích cực sẽ diễn ra. Đây sẽ là một chuyến đi rất đáng chú ý,” ông Trump nói

Các binh sĩ Trung Quốc diễu hành theo nghi thức trên nền những ca khúc cách mạng trước sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Mỹ.

Các binh sĩ Trung Quốc diễu hành theo nghi thức trên nền những ca khúc cách mạng trước sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự cuộc họp song phương mở rộng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14/5/2026. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự cuộc họp song phương mở rộng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14/5/2026. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu mở đầu cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh rằng lợi ích chung giữa Trung Quốc và Mỹ lớn hơn những khác biệt, đồng thời khẳng định thành công của mỗi nước là cơ hội cho nước còn lại. Ông Tập cũng kêu gọi biến năm 2026 thành một dấu mốc mang tính lịch sử trong quan hệ Trung - Mỹ, “kế thừa quá khứ và mở ra tương lai”.

Phát biểu mở đầu cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh rằng lợi ích chung giữa Trung Quốc và Mỹ lớn hơn những khác biệt, đồng thời khẳng định thành công của mỗi nước là cơ hội cho nước còn lại. Ông Tập cũng kêu gọi biến năm 2026 thành một dấu mốc mang tính lịch sử trong quan hệ Trung - Mỹ, “kế thừa quá khứ và mở ra tương lai”.

Cuộc gặp gần nhất giữa ông Trump và ông Tập diễn ra vào tháng 10 năm ngoái tại Busan, bên lề hội nghị APEC. Khi đó, các vấn đề thương mại, fentanyl và đất hiếm là những nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự song phương

Cuộc gặp gần nhất giữa ông Trump và ông Tập diễn ra vào tháng 10 năm ngoái tại Busan, bên lề hội nghị APEC. Khi đó, các vấn đề thương mại, fentanyl và đất hiếm là những nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự song phương

Diễm Châu(Nguồn: AP, Reuters, Xinhua, SCMP)
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin thế giới nổi bật trong ngày 14/5

Tin thế giới nổi bật trong ngày 14/5

Tổng hợp tin tức thế giới nổi bật nhất ngày 14/5, cập nhật nhanh những sự kiện quốc tế đáng chú ý về quan hệ Mỹ - Trung, Iran, xung đột Nga - Ukraine, dịch bệnh trên du thuyền.

Tin mới