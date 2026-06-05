Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 5/6/2026 - XSTV 5/6

XSTV 5/6. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 5/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTV 5/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 5/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 5/6/2026 - Xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 5/6/2026

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- XSTV 29/5/2026

Kết quả xổ số ngày 29/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng có giải đặc biệt là 512263 và các hạng giải khác như sau:

XSTV 29/5, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 29/5/2026.

- XSTV 22/5/2026

Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 22/5/2026 có giải đặc biệt là 750681 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTV 22/5, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 22/5/2026.

- XSTV 15/5/2026

Kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) ngày 15/5/2026 có giải đặc biệt là 314542 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTV 15/5, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 15/5/2026.

- XSTV 8/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh công bố kết quả xổ số ngày 8/5/2026 với giải đặc biệt là 195634 và các hạng giải khác như sau:

XSTV 8/5, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 8/5/2026.

Địa điểm lĩnh thưởng xổ số

Người trúng số đến một trong những địa điểm sau để lĩnh thưởng:

- Giải nhỏ: Người chơi có thể đổi thưởng trực tiếp tại các đại lý vé số tại địa phương.

- Giải lớn: Người chơi nên đến trực tiếp trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số trúng.

Thời hạn lĩnh thưởng

Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày được tính kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá hạn 30 ngày, vé số trúng thưởng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý vé số nhận được yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng.

Nếu phát sinh khiếu nại, tranh chấp thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ Ba: Gồm có đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu thực hiện quay thưởng.

- Thứ Tư: Gồm có đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ Năm: Gồm có đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương sẽ quay thưởng.

- Thứ Bảy: Đài TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước sẽ quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ quay thưởng.

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