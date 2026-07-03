Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 3/7/2026 - XSTV 3/7

Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 3/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTV 3/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 3/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 3/7/2026 - Xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 3/7/2026

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- XSTV 26/6/2026

Kết quả xổ số ngày 26/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng có giải đặc biệt là 445418 và các hạng giải khác như sau:

XSTV 26/6, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 26/6/2026.

- XSTV 19/6/2026

Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 19/6/2026 có giải đặc biệt là 998520 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTV 19/6, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 19/6/2026.

- XSTV 12/6/2026

Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 12/6/2026 có giải đặc biệt là 235477 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTV 12/6, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 12/6/2026.

- XSTV 5/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh công bố kết quả xổ số ngày 5/6/2026 với giải đặc biệt là 396747 và các hạng giải khác như sau:

XSTV 5/6, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 5/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho những vé trúng ở hàng trăm nghìn và sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Gồm đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Gồm đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Gồm đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Gồm đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Gồm đài TP.HCM, Hậu Giang, Bình Phước và Long An sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Mua vé số Trà Vinh ở đâu?

Người chơi có thể mua vé xổ số Trà Vinh tại các đại lý vé số hoặc người bán vé số dạo.

Xổ số Trà Vinh quay thưởng vào ngày nào và lúc mấy giờ?

XSTV do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh phát hành và quay số mở thưởng vào lúc 16h15 thứ Sáu hàng tuần.

Trúng xổ số Trà Vinh lĩnh thưởng ở đâu?

Người trúng số lĩnh thưởng tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh hoặc tại các chi nhánh, văn phòng đại diện và đại lý của công ty.

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