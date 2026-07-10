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Xuất bản ngày 10/07/2026 02:02 PM
Cập nhật lúc 07:02 AM ngày 12/07/2026

Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 10/7/2026 - XSTV 10/7

(VTC News) - XSTV 10/7, trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 10/7/2026, xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 10/7/2026, xổ số Trà Vinh 10/7.

Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 10/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTV 10/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 10/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 10/7/2026 - Xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 10/7/2026

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- XSTV 3/7/2026

Kết quả xổ số ngày 3/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 260617 và các hạng giải khác như sau:

XSTV 3/7, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 3/7/2026.

XSTV 3/7, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 3/7/2026.

- XSTV 26/6/2026

Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 26/6/2026 có giải đặc biệt là 445418 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTV 26/6, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 26/6/2026.

XSTV 26/6, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 26/6/2026.

- XSTV 19/6/2026

Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 19/6/2026 có giải đặc biệt là 998520 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTV 19/6, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 19/6/2026.

XSTV 19/6, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 19/6/2026.

- XSTV 12/6/2026

Kết quả xổ số ngày 12/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 235477 và các hạng giải khác như sau:

XSTV 12/6, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 12/6/2026.

XSTV 12/6, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 12/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, dành cho những vé trúng số hàng trăm ngàn và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Công ty XSKT Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Công ty XSKT Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Công ty XSKT An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Công ty XSKT Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Công ty XSKT Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 10/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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