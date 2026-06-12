Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 12/6/2026 - XSGL 12/6

XSGL 12/6. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 12/6/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSGL 12/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 12/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 12/6/2026 - Xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 12/6/2026

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- XSGL 5/6/2026

Kết quả xổ số Gia Lai (XSGL) ngày 5/6/2026 có giải đặc biệt là 449016 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSGL 5/6, kết quả xổ số Gia Lai ngày 5/6/2026.

- XSGL 29/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai công bố kết quả xổ số ngày 29/5/2026 với giải đặc biệt là 962064 và các hạng giải khác như sau:

XSGL 29/5, kết quả xổ số Gia Lai ngày 29/5/2026.

- XSGL 22/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai mở thưởng ngày 22/5/2026 như sau:

XSGL 22/5, kết quả xổ số Gia Lai ngày 22/5/2026.

- XSGL 15/5/2026

Kết quả xổ số ngày 15/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai mở thưởng có giải đặc biệt là 306211 và các hạng giải khác như sau:

XSGL 15/5, kết quả xổ số Gia Lai ngày 15/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSGL

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Gia Lai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 chữ số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 chữ số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Do đài Huế, Phú Yên sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Quảng Nam và Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Do đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 12/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.