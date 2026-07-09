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Xuất bản ngày 09/07/2026 02:00 PM
Cập nhật lúc 02:31 PM ngày 09/07/2026

Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 9/7/2026 - XSBDI 9/7

(VTC News) - XSBDI 9/7, trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 9/7/2026, xổ số Bình Định thứ Năm ngày 9/7/2026, xổ số Bình Định 9/7.

Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 9/7/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 9/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 9/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 9/7/2026 - Xổ số Bình Định thứ Năm ngày 9/7/2026

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- XSBDI 2/7/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định công bố kết quả xổ số ngày 2/7/2026 với giải đặc biệt là 709529 và các hạng giải khác như sau:

XSBDI 2/7, kết quả xổ số Bình Định ngày 2/7/2026.

XSBDI 2/7, kết quả xổ số Bình Định ngày 2/7/2026.

- XSBDI 25/6/2026

Kết quả xổ số ngày 25/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định mở thưởng có giải đặc biệt là 579093 và các hạng giải khác như sau:

XSBDI 25/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 25/6/2026.

XSBDI 25/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 25/6/2026.

- XSBDI 18/6/2026

Kết quả xổ số Bình Định ngày 18/6/2026 có giải đặc biệt là 191402 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBDI 18/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 18/6/2026.

XSBDI 18/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 18/6/2026.

- XSBDI 11/6/2026

Kết quả xổ số ngày 11/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định mở thưởng như sau:

XSBDI 11/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 11/6/2026.

XSBDI 11/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 11/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBDI

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Định gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng, cho các vé trúng số ở hàng trăm ngàn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 có đài Phú Yên và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 có đài Đắk Lắk, Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 có đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 có đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 9/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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