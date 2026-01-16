Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 UAE, tứ kết giải U23 châu Á 2026 hôm nay

Cập nhật mới nhất
U23 Việt Nam 0-0 U23 UAE Tiếp tục cập nhật
Trận U23 Việt Nam đấu với U23 UAE diễn ra lúc 22h30 hôm nay 16/1.
Nhận định U23 Việt Nam đấu với U23 UAE
U23 Việt Nam khép lại vòng bảng U23 châu Á 2026 với ngôi đầu bảng A. Đội quân của HLV Kim Sang-sik giành trọn 9 điểm sau ba trận toàn thắng trước U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Ả Rập Xê Út. Chỉ có U23 Nhật Bản đạt được thành tích toàn thắng tương tự.
Màn trình diễn của Nguyễn Đình Bắc cùng các đồng đội mang lại sự hài lòng cho người hâm mộ không chỉ về kết quả mà còn ở cách vận hành lối chơi qua từng trận. U23 Việt Nam cần tiếp tục duy trì phong độ này, đồng thời cải thiện thêm chất lượng thi đấu. Ở vòng loại trực tiếp, mức độ thử thách sẽ gia tăng khi yếu tố bất ngờ giảm dần do các đối thủ đã có đủ dữ liệu để nghiên cứu lối chơi của thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Ở chiều ngược lại, U23 UAE kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng B. Đội bóng Tây Á mở màn bằng chiến thắng 2-0 trước U23 Qatar, sau đó để thua U23 Nhật Bản 0-2. Trong lượt trận cuối, U23 UAE hòa U23 Syria 1-1 và giành quyền đi tiếp nhờ hơn đối thủ về chỉ số phụ.
U23 UAE có xu hướng đẩy cao tấn công trong hiệp một, khi cả ba bàn thắng của họ tại vòng bảng đều được ghi trước giờ nghỉ, rồi chuyển sang thế trận phòng ngự phản công. Đội bóng Tây Á phân tích rất kỹ U23 Việt Nam, từ cách tổ chức chiến thuật đến các tình huống cố định, đặc biệt là phạt góc. Vì vậy, bên cạnh sự gắn kết tập thể, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ cần những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân để tạo ra khác biệt.
Trong trận thắng U23 Ả Rập Xê Út, huấn luyện viên Kim Sang-sik bất ngờ cho Phạm Minh Phúc, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đình Bắc nghỉ ngơi, chỉ tung vào sân trong hiệp 2. Điều này phần nào giúp 4 cầu thủ giảm tải về mặt thể lực.
Tin vui đối với U23 Việt Nam là Nguyễn Thanh Nhàn có thể trở lại thi đấu bình thường. Tiền đạo này mang đến cho huấn luyện viên Kim Sang-sik phương án tạo đột biến quan trọng ở hiệp 2.
Điểm đáng lo ngại duy nhất trước trận đấu tứ kết gặp U23 UAE là thể lực của Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận và Nguyễn Đình Bắc. Cả 3 cầu thủ này đều không chấn thương nhưng thể lực bị ảnh hưởng sau chuỗi trận cày ải liên tục.
U23 Việt Nam có một số cầu thủ phải cảnh giác với nguy cơ bị cấm thi đấu nếu nhận thêm 1 thẻ vàng. Đó là Đó là Phạm Lý Đức, Nguyễn Phi Hoàng, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Võ Anh Quân, Nguyễn Công Phương và Nguyễn Đình Bắc.
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 UAE, tứ kết giải U23 châu Á 2026 hôm nay
