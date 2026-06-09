Vụ bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Bảo vệ có được tự ý khám xét khách hàng?

(VTC News) -

Công an phường Long Biên (Hà Nội) đang xác minh, làm rõ đoạn clip lan truyền về sự việc người phụ nữ tố bị nghi trộm đồ tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên.

Đoạn video được chia sẻ khiến nhiều người đặt câu hỏi về quyền hạn của nhân viên an ninh trung tâm thương mại khi phát hiện hoặc nghi ngờ khách hàng có hành vi lấy cắp tài sản.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo phản ánh, nhân viên an ninh siêu thị chặn khách hàng và thông báo liên quan hành vi “ăn cắp đồ”, yêu cầu đưa ba mẹ con lên khu vực làm việc để xác minh.

Theo luật sư, nhân viên an ninh đã thiếu tế nhị, có thể gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của khách hàng.

"Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh sự việc, sẽ làm rõ trách nhiệm nhân viên bảo vệ, làm rõ quy trình kiểm soát hàng hóa và trách nhiệm trong việc xử lý hành vi vi phạm nếu có. Trường hợp có sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gây tổn hại đến uy tín của khách hàng thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật", luật sư Cường phân tích.

Vụ việc nữ khách hàng bị vu khống, xúc phạm danh dự tại Aeon Mall Long Biên gây xôn xao mạng xã hội.

Ông Cường cho hay, thực tế cho thấy không ít trường hợp cửa hàng kinh doanh bị mất tài sản và đã xử lý với người vi phạm khi bị phát hiện. Tuy nhiên các trường hợp phát hiện, xử lý thì đều phải có chứng cứ.

Việc kiểm soát hàng hóa trước khi rời khỏi cửa hàng thường sẽ nằm trong quy chế quản lý nội bộ, việc kiểm tra phải được thực hiện ngay sau khi khách hàng thanh toán và rời cửa hàng. Các trường hợp nghi ngờ cửa hàng bị trộm tài sản có thể yêu cầu khách hàng giải trình, trích xuất dữ liệu camera để đấu tranh.

Trở lại vụ việc ở Aeon Mall Long Biên, vị luật sư cho rằng nếu nghi ngờ mất hàng hóa, nhân viên an ninh cũng không có quyền khám người mà nên mời khách hàng vào khu vực riêng để trao đổi và làm rõ sự việc.

Nếu vụ việc có dấu hiệu tội phạm hoặc có thể xảy ra những tình huống nguy hiểm thì trung tâm thương mại có thể trình báo sự việc với cơ quan chức năng để xem xét làm rõ.

Pháp luật nghiêm cấm hành vi xâm phạm đến danh dự nhân phẩm uy tín của người khác trái pháp luật, nghiêm cấm việc bắt giữ, khám xét người khác thiếu căn cứ.

Hành vi ứng xử thiếu căn cứ, không tế nhị, gây ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm uy tín của người khác thì người bị xâm phạm về danh dự, nhân phẩm, uy tín có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015.

"Vụ việc sẽ là bài học cho nhiều người khi xử lý các sự cố nghi ngờ mất tài sản trong kinh doanh. Các cơ sở kinh doanh cũng cần có nội quy, quy chế và thống nhất quy trình xử lý tình huống khi nghi ngờ mất tài sản.

Các quy chế, quy trình phải dựa trên cơ sở pháp luật, tôn trọng quyền con người, quyền công dân tránh trường hợp những mâu thuẫn, xung đột không đáng có hoặc có những hành vi gây thiệt hại đến uy tín của người khác", luật sư Đặng Văn Cường lưu ý.