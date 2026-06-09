Bộ Công an đề xuất bỏ kiểm tra nghiệm thu về PCCC với công trình, phương tiện

Bộ Công an vừa đăng tải dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để lấy ý kiến góp ý của cá nhân, tổ chức. Dự thảo được lấy ý kiến đến ngày 24/6.

Đáng chú ý, tại dự thảo luật, Bộ Công an đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Theo cơ quan soạn thảo, hiện nay Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định công trình, phương tiện giao thông thuộc diện thẩm định thiết kế về PCCC khi đưa vào khai thác, sử dụng phải thực hiện 2 thủ tục hành chính là thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC.

Robot chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. (Ảnh: Đình Hiếu)

Việc thực hiện đồng thời 2 thủ tục này về bản chất đều nhằm xem xét, đánh giá, kiểm tra, đối chiếu việc chấp hành các quy định của pháp luật, cũng như việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng công trình, thiết kế phương tiện giao thông. Từ đó, việc đưa công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng được đảm bảo đúng theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc thực hiện đồng thời cả 2 thủ tục trước khi đưa công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng là không cần thiết; gây khó khăn, tốn kém, phát sinh chi phí, thời gian, nguồn nhân lực và đòi hỏi phải bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện. Trong khi đó, nếu chỉ thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế thì vẫn đạt được mục đích nêu trên.

Do đó, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động PCCC, dự thảo luật dự kiến sửa đổi theo hướng bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC, đồng thời thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra an toàn về PCCC sau khi công trình, phương tiện được đưa vào khai thác, sử dụng.

Theo cơ chế mới, dự án, công trình và phương tiện giao thông chỉ phải thực hiện một thủ tục là thẩm định thiết kế về PCCC.

Bộ Công an cho rằng, xuất phát từ những căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo trình tự, thủ tục rút gọn là rất cần thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Đình Hiếu)

Cũng theo cơ quan soạn thảo, việc bãi bỏ thủ tục trên sẽ góp phần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian đưa công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng.

Đối với chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành sẽ cắt giảm được các chi phí phát sinh, không gây áp lực phải bảo đảm nguồn nhân lực.

Đồng thời, đề xuất trên vẫn bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC.