Trực tiếp bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ 9h ngày 26/6, bảng D World Cup 2026

Cập nhật TRỰC TIẾP Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ
Thổ Nhĩ Kỳ 0 0 Mỹ
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ bắt đầu lúc 9h ngày 26/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ mới nhất tại đây.
Đội hình Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ
Thông tin đội hình đá chính, dự bị của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ được công bố trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 7h30 ngày 26/6 theo giờ Việt Nam).
Đội hình dự kiến Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ
Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir; Muldur, Demiral, Kabak, Kadioglu; Ozcan, Calhanoglu; Akgun, Guler, Yildiz; Gul.
Mỹ: Freese; Scally, McKenzie, Trusty, Arfsten; Roldan, Berhalter; Weah, Reyna, Zendejas; Pepi.
Bảng D World Cup 2026
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng D như sau.
XH Đội T HS Đ 1 Mỹ 2 6-1 6 2 Australia 2 2-2 3 3 Paraguay 2 2-4 3 4 Thổ Nhĩ Kỳ 2 0-3 0
Thông tin trận Thổ Nhĩ Kỳ đấu với Mỹ (9h ngày 26/6)
Thổ Nhĩ Kỳ gặp Mỹ ở lượt cuối bảng D World Cup 2026 trên sân SoFi Stadium, Inglewood, Mỹ. Trong hệ thống sân World Cup 2026, địa điểm này mang tên Los Angeles Stadium. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Mustapha Ghorbal, người Algeria.
Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ trên VTV3, VTV6.
Trước trận này, Mỹ có 6 điểm và chắc chắn đứng đầu bảng D. Australia và Paraguay cùng có 3 điểm. Thổ Nhĩ Kỳ chưa có điểm và đã bị loại. Trận còn lại của bảng D là Paraguay vs Australia, diễn ra cùng giờ.
Đây là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ gặp nhau tại World Cup. Hai đội từng đối đầu 5 lần, mỗi đội thắng 2 trận và hòa 1 trận. Lần gặp gần nhất diễn ra tháng 6/2025, khi Thổ Nhĩ Kỳ thắng Mỹ 2-1 trong trận giao hữu tại East Hartford.
Theo dữ liệu dự đoán kết quả của Opta, Mỹ có 47,7% khả năng thắng trong các kịch bản mô phỏng trận đấu. Thổ Nhĩ Kỳ có 29,3% khả năng thắng, còn tỷ lệ hòa là 23,0%.
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