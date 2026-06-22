Trực tiếp bóng đá Pháp vs Iraq 4h ngày 22/6, bảng I World Cup 2026

Cập nhật TRỰC TIẾP Pháp vs Iraq
Trận đấu giữa Pháp và Iraq bắt đầu lúc 4h ngày 23/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Pháp vs Iraq mới nhất tại đây.
Pháp 0 0 Iraq
Đội hình Pháp vs Iraq
Thông tin đội hình đá chính, dự bị của Pháp và Iraq được công bố trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 2h30 giờ Việt Nam).
Đội hình dự kiến Pháp vs Iraq
Pháp: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Digne; Rabiot, Kone; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.
Iraq: Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Doski; Bayesh, Al-Ammari, Iqbal, Ali Jasim; Hussein, Al-Hamadi.
Thông tin trận Pháp đấu với Iraq
Pháp gặp Iraq lúc 4h ngày 23/6 trên sân trên sân Lincoln Financial Field (Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ). Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Pháp đấu với Iraq trên VTV3 và VTV6. Trọng tài chính của trận đấu là ông Drew Fischer, người Canada.
Kylian Mbappe bước vào trận đấu với cột mốc cá nhân đáng chú ý. Nếu ra sân, tiền đạo này có trận thứ 100 cho đội tuyển Pháp, sau khi vừa lập cú đúp ở trận thắng Senegal.
Pháp đang hướng tới kỳ World Cup thứ tư liên tiếp thắng cả 2 trận mở màn. Trước chuỗi này, đội tuyển Pháp chỉ làm được điều đó một lần trong 13 lần dự World Cup, vào năm 1998.
Pháp và Iraq chưa từng gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia nam. Theo mô hình dự đoán của Opta, Pháp thắng trong 88,8% số lần mô phỏng trận đấu này. Siêu máy tính nhận định khả năng hòa là 7,9%, còn khả năng Iraq thắng là 3,4%.
Lực lượng, phong độ Pháp trước trận gặp Iraq
Bảng I World Cup 2026 gồm Pháp, Senegal, Iraq và Na Uy. Sau lượt đầu tiên, Na Uy dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 điểm và hiệu số +3. Pháp đứng thứ hai với 3 điểm và hiệu số +2. Senegal và Iraq chưa có điểm.
Pháp thắng Senegal 3-1 ở trận ra quân bảng I. Kylian Mbappe ghi 2 bàn ở các phút 66 và 90+6. Bradley Barcola lập công ở phút 82. Bàn thắng của Senegal được ghi bởi Ibrahim Mbaye ở phút 90+5.
Sau cú đúp trước Senegal, Mbappe trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển Pháp, đồng thời vượt Just Fontaine để trở thành chân sút nam ghi nhiều bàn nhất cho Pháp tại World Cup.
Theo Opta, Mbappe hiện có 14 bàn tại World Cup, kém kỷ lục của Miroslav Klose và Lionel Messi 2 bàn. Michael Olise cũng là dữ kiện đáng chú ý của đội tuyển Pháp sau trận mở màn. Opta thống kê Olise có 10 lần góp dấu giày vào bàn thắng cho Pháp, gồm 7 bàn và 3 kiến tạo, sau 18 lần ra sân. Trong thế kỷ 21, chỉ Mbappe đạt mốc này nhanh hơn cho đội tuyển Pháp.
Pháp thận trọng với tình trạng của William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernandez và Malo Gusto trước trận gặp Iraq, nhưng không có dấu hiệu cho thấy nhóm cầu thủ này vắng mặt. Gusto gặp vấn đề nhẹ ở mắt cá trong buổi tập, nhưng cầu thủ này xác nhận có thể thi đấu.
Các mô hình dự đoán kết quả trận đấu đều nhận định Pháp vượt trội so với Iraq. Sau trận đấu này, Pháp khép lại vòng bảng bằng trận gặp Na Uy vào ngày 27/6 theo giờ Việt Nam.
Lực lượng, phong độ Iraq trước trận gặp Pháp
Iraq thua Na Uy 1-4 ở trận ra quân bảng I World Cup 2026. Aymen Hussein gỡ hòa ở phút 39 sau bàn mở tỷ số của Erling Haaland, nhưng Iraq nhận thêm 3 bàn thua trong phần còn lại của trận đấu. Bàn cuối cùng là pha phản lưới của chính Hussein ở phút 90+6.
Đây là lần đầu Iraq dự World Cup kể từ năm 1986. Đội bóng Tây Á chưa có điểm nào trong lịch sử vòng chung kết, sau 4 trận toàn thua.
Theo Opta, Iraq có thể trở thành đội châu Á đầu tiên thua cả 5 trận đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup. Dữ kiện đối đầu châu Âu gần đây của Iraq tích cực hơn. Đội tuyển này thắng 2 trong 4 trận gần nhất gặp các đại diện châu Âu trên mọi đấu trường, bằng số trận thắng trong 16 cuộc đối đầu trước đó.
Iraq ghi bàn ở 9 trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Graham Arnold cũng chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất.
Về lực lượng, Ali Jasim đã tập đầy đủ sau khi phải rời sân ở trận gặp Na Uy vì va chạm nhưng vẫn là trường hợp cần theo dõi sát giờ thi đấu. Thủ môn Jalal Hassan cũng vượt qua vấn đề thể trạng nhẹ.
Aymen Hussein tiếp tục là nhân tố đáng chú ý của Iraq sau trận mở màn. Tiền đạo này vừa ghi bàn, vừa phản lưới trong trận gặp Na Uy. Zidane Iqbal, Ali Al Hamadi, Amir Al-Ammari, Ibrahim Bayesh, Zaid Tahseen và Merchas Doski cũng là các gương mặt đáng chú ý của đội tuyển Iraq.
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Iraq còn trận cuối vòng bảng gặp Senegal vào ngày 27/6 theo giờ Việt Nam.
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