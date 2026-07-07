Trực tiếp bóng đá Mỹ vs Bỉ 7h ngày 7/7, kết quả tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số Mỹ vs Bỉ
Mỹ 0 0 Bỉ
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Mỹ và Bỉ bắt đầu lúc 7h ngày 7/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Mỹ vs Bỉ mới nhất tại đây.
Thông tin trận đấu Mỹ vs Bỉ (7h ngày 7/7)
Mỹ gặp Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Lumen Field, Seattle, Washington, Mỹ. Đội thắng cặp Mỹ vs Bỉ gặp Bồ Đào Nha hoặc Tây Ban Nha ở tứ kết.
Opta đánh giá Mỹ có 37,2% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Bỉ là 36,5%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 26,3%.
Mỹ đứng đầu bảng D, sau đó vượt qua Bosnia & Herzegovina 2-0 ở vòng 1/16. Đội bóng của huấn luyện viên Mauricio Pochettino ghi bàn nhờ Folarin Balogun và Malik Tillman.
Bỉ đứng đầu bảng G rồi thắng Senegal 3-2 sau hiệp phụ ở vòng 1/16. Đội bóng châu Âu bị dẫn 0-2, trước khi Romelu Lukaku, Youri Tielemans ghi bàn kéo trận đấu vào hiệp phụ và Tielemans đá phạt đền quyết định ở phút 120+5.
Lịch sử đối đầu nghiêng về Bỉ. Sau thất bại 0-3 trước Mỹ tại World Cup 1930, đội tuyển Bỉ thắng 6 lần gặp nhau gần nhất, trong đó có trận thắng 2-1 sau hiệp phụ ở vòng 1/8 World Cup 2014.
Mỹ mới 2 lần thắng ở các trận knock-out World Cup. Lần gần nhất trước giải năm nay là chiến thắng 2-0 trước Mexico tại vòng 1/8 World Cup 2002.
Thống kê Mỹ vs Bỉ đáng chú ý
Mỹ mới thắng 2 trận knock-out trong lịch sử World Cup, gồm trận gặp Mexico năm 2002 và Bosnia & Herzegovina năm 2026.
Mỹ ghi ít nhất 2 bàn trong cả 4 trận tại World Cup 2026, lần đầu tiên họ làm được điều này.
Balogun ghi 3 bàn từ 11 cú sút tại giải.
Bỉ thắng 5 trong 7 trận knock-out World Cup gần nhất.
Trossard đã tạo 16 cơ hội từ bóng sống tại World Cup 2026, kỷ lục của một cầu thủ Bỉ trong một kỳ giải.
Link VTV Go trực tiếp Mỹ vs Bỉ
Trận Mỹ vs Bỉ được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Mỹ vs Bỉ trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Mỹ vs Bỉ trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Mỹ vs Bỉ đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.
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