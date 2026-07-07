Tố FIFA phá luật xóa án cho cầu thủ Mỹ, đội Bỉ dọa: Thấy Balogun ra sân là kiện

(VTC News) -

Ngày 6/7, FIFA bác bỏ đơn khiếu nại của Liên đoàn bóng đá Bỉ (RBFA) liên quan đến quyết định “treo” án phạt cấm thi đấu của cầu thủ Mỹ Folarin Balogun. Tuyển thủ Mỹ có thể ra sân trong trận đấu với Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026 dù vừa nhận thẻ đỏ trong cuộc đối đầu với Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16. Liên đoàn bóng đá Bỉ tiếp tục phản đối kịch liệt quyết định này.

Chỉ cần Folarin ra sân là kiện

Liên đoàn bóng đá Bỉ (RFBA) đăng thông cáo vào đêm 6/7 (theo giờ Việt Nam): “Chúng tôi đã nhận được quyết định của Ủy ban kháng cáo FIFA, được ký bởi thành viên ông Salman Al-Ansari, tuyên bố đề nghị của RBFA không được chấp thuận và xác nhận quyết định trước đó cho phép cầu thủ người Mỹ Folarin Balogun thi đấu.

Đến nay, RBFA vẫn chưa nhận được bất kỳ lý do nào cho quyết định này, cũng như chưa nhận được thông tin đã yêu cầu như bản sao quyết định, lý do tuyên bố cầu thủ đủ điều kiện thi đấu, cũng như báo cáo của trọng tài. Điều này vi phạm các quy định của FIFA.

RBFA thông báo cho Liên đoàn bóng đá Mỹ rằng chúng tôi phản đối tư cách thi đấu của cầu thủ Folarin Balogun, nếu cầu thủ này xuất hiện trong danh sách của đội tuyển Mỹ. Điều này mở ra mọi hành động tiếp theo của chúng tôi”.

Folarin Balogun được đỉnh chỉ án phạt.

Trên thực tế, FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Bỉ bởi lý do “không đủ điều kiện thụ lý”. Trong khi đó, LĐBĐ Bỉ trên thực tế chưa chính thức khiếu nại. Cơ quan này chỉ gửi yêu cầu cung cấp tài liệu, báo cáo và cơ sở pháp lý liên quan đến quyết định của FIFA.

Tuy nhiên, FIFA tự ý coi đó là đơn kháng cáo và xác định thủ tục này được thực hiện không hợp lệ, do đó lập tức ra quyết định bác bỏ. Thời hạn để gửi kháng cáo là 9h sáng ngày 6/7 (theo giờ Mỹ, tức buổi tối theo giờ Việt Nam).

Theo báo chí châu Âu, đội tuyển Bỉ sẽ chờ đợi quyết định của Mỹ về việc sử dụng Balogun. Nếu tiền đạo này được tung vào sân, Bỉ sẽ kiện lên Tòa án thể thao quốc tế (CAS). Đơn vị này sẽ thụ lý vụ việc, nhóm họp và ra quyết định trong vòng 48 giờ. Tuyển Mỹ dù thắng Bỉ vẫn có nguy cơ bị loại khỏi World Cup.

Trận đấu giữa Mỹ và Bỉ diễn ra lúc 7h ngày 7/7 (giờ Việt Nam).

LĐBĐ Bỉ tố FIFA dùng “luật rừng”

RFBA cũng đưa ra hàng loạt lập luận cho rằng FIFA vận dụng sai luật của chính cơ quan này. Điều 66.4 của Quy chế về Kỷ luật do FIFA ban hành quy định rằng cầu thủ nhận thẻ đỏ sẽ tự động dẫn đến việc họ bị cấm ra sân ở trận tiếp theo, giống như tất cả các thẻ đỏ đã được đưa ra trước đó trong kỳ World Cup FIFA này.

Quyết định của FIFA ngược hoàn toàn với điều 10.5 của Quy chế World Cup 2026: “Nếu một cầu thủ hoặc quan chức đội bóng bị đuổi khỏi sân do nhận thẻ đỏ trực tiếp hoặc gián tiếp (thẻ vàng thứ hai), họ sẽ tự động bị cấm làm nhiệm vụ trong trận đấu tiếp theo của đội. Ngoài ra, các hình phạt khác có thể được áp dụng”.

Folarin Balogun bị phạt thẻ đỏ nhưng không phải chấp hành án phạt cấm thi đấu.

Việc cầu thủ, quan chức trận đấu nghiễm nhiên bị cấm làm nhiệm vụ nếu nhận thẻ đỏ cũng xuất hiện trong Thông tư số 16 của World Cup 2026 được gửi đến 48 liên đoàn thành viên vào ngày 12/5/2026.

Trong một thông báo từ FIFA, đơn vị này đã giải thích về việc đình chỉ án phạt cho Balogun. FIFA dựa trên Điều 27 của Quy định Kỷ luật để đưa ra quyết định này. Điều khoản quy định rằng Ủy ban Kỷ luật FIFA có thể đình chỉ việc thi hành án phạt kỷ luật đã được áp dụng ở thời điểm trước.

Chính lý do có phần khiên cưỡng này càng khiến cho quyết định của FIFA gây ra tranh cãi. Liên đoàn bóng đá châu Âu chỉ trích FIFA “đã đi quá giới hạn”. Jurgen Klopp - chiến lược gia sắp trở thành HLV trưởng đội tuyển Đức nói rằng ông “những người ra quyết định này không hiểu gì về bóng đá”.

Ngoài ra, toàn bộ thông tin liên quan đến tư cách thi đấu của Folarin Balogun bị lờ đi trong buổi họp kỹ thuật trước trận giữa đại diện của đội tuyển Mỹ, Bỉ và FIFA. Đây là điều bất thường bởi tư cách thi đấu của cầu thủ là một trong những nội dung đương nhiên phải được nhắc đến trong các cuộc họp trước trận để đảm bảo 2 đội bóng đăng ký cầu thủ hợp lệ.