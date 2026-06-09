Triệt phá băng nhóm núp bóng doanh nghiệp cưỡng đoạt hơn 40 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra các hành vi Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý làm hư hỏng tài sản, Chống người thi hành công vụ và Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại chành cua 46 trên đường Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng.

Băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng ‘chành cua 46’. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Đây là kết quả của chuyên án do Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác lập, tập trung điều tra trong suốt 8 tháng theo chỉ đạo của Bộ Công an về đấu tranh với các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Chành cua 46 hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp trung chuyển, kiểm đếm cua từ các tỉnh miền Tây đưa về TP.HCM. Tuy nhiên, nhóm người liên quan đã thiết lập cơ chế buộc các chủ vựa cua và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng về đây kiểm đếm và nộp phí 30.000 đồng mỗi thùng.

Mỗi ngày, chành cua 46 tiếp nhận từ 1.000 đến 3.000 thùng cua, thu phí khoảng 30-90 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Bị can Lâm Bích Dung. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Để duy trì sự chi phối thị trường vận chuyển cua, nhóm người này bị cáo buộc thường xuyên đe dọa, gây sức ép đối với các đơn vị không chấp hành "luật ngầm" như đập phá hoặc đốt phương tiện, gây sự cố giao thông nhằm cản trở việc giao nhận hàng. Lo ngại bị trả đũa, nhiều chủ hàng và đơn vị vận chuyển buộc phải đưa hàng về chành cua 46.

Cơ quan điều tra xác định đường dây hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể. Trong đó, Lâm Bích Dung (SN 1977) được xác định giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của chành cua 46; Chí Tằng Sếnh (SN 1986) hỗ trợ điều phối và triển khai các chỉ đạo.

Những người còn lại có nhiệm vụ theo dõi, thu thập thông tin, giám sát hoạt động của các đơn vị vận chuyển nhằm duy trì sự chi phối đối với thị trường vận chuyển cua.

Ban chuyên án họp bàn phương án đấu tranh, triệt phá. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Quá trình điều tra, Ban chuyên án làm rõ nhiều vụ cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan đến hoạt động cưỡng đoạt. Điển hình, ngày 21/9/2025, phát hiện một xe tải vận chuyển cua không đưa hàng qua chành cua 46, một số người đã theo dõi hành trình phương tiện và báo cáo cho Lâm Bích Dung.

Sau đó, Dung bị cáo buộc chỉ đạo người khác đập phá xe tải nhằm răn đe. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nhiều vụ việc tương tự, với tổng thiệt hại tài sản được xác định hơn 80 triệu đồng.

Rạng sáng 1/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đồng loạt triệu tập những người liên quan và khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện một số trường hợp có hành vi chống đối, cản trở hoạt động của cơ quan chức năng, trong đó có người sử dụng mạng xã hội phát trực tiếp nhằm gây áp lực và kích động đám đông.

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 17 bị can liên quan. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn theo quy định.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.