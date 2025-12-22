Triệt phá băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp tại TP.HCM

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, trấn áp các băng nhóm tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp, Công an TP.HCM đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an 168 xã, phường, đặc khu tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn.

Những đối tượng trong đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ do Hồ Thành Được cầm đầu.

Trong quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an Thành phố thường xuyên gọi hỏi, răn đe các đối tượng có tiền án, tiền sự, thanh thiếu niên hư và các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phức tạp về trật tự xã hội; đồng thời rà soát, lập danh sách các băng nhóm tội phạm hình sự để kịp thời đấu tranh, triệt xóa, không để hoạt động kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Đối tượng Hồ Thành Được bị bắt.

Qua công tác điều tra cơ bản kết hợp nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP.HCM phát hiện dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ do đối tượng Hồ Thành Được (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại ấp Mỹ Điền, xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) cầm đầu.

Từ báo cáo của Phòng Cảnh sát hình sự, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, triệt xóa băng nhóm này trong thời gian sớm nhất.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Ban Chuyên án xác định Hồ Thành Được chỉ đạo các đối tượng đàn em thành lập 3 pháp nhân, gồm: Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam (địa chỉ 1319/1A7 Lê Đức Thọ, phường An Hội Tây, TP.HCM, do Võ Thanh Hải đứng tên đại diện pháp luật); Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 (địa chỉ 216/13 Thạnh Xuân 21, phường Thới An, TP.HCM, do Nguyễn Hoàng Tiến đứng tên đại diện pháp luật) và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc (địa chỉ 4B2, Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, TP.HCM, do Chu Đình Hợp đứng tên đại diện pháp luật).

Các công ty này đều tổ chức bộ phận “thu hồi nợ”, tuyển nhân viên tham gia hoạt động đòi nợ trái pháp luật. Thông qua 3 pháp nhân nêu trên, Hồ Thành Được chỉ đạo ký các hợp đồng “giả cách” mua bán nợ với các cá nhân có khoản nợ khó đòi nhằm hợp thức hóa, che giấu hành vi đòi nợ thuê. Các đối tượng thỏa thuận thu từ 10% đến 50% tổng số tiền thu hồi được.

Thủ đoạn hoạt động của nhóm là sau khi ký hợp đồng, các đối tượng mặc đồng phục công ty, sử dụng ô tô dán logo doanh nghiệp, nhiều lần đến nhà con nợ la lối, gây áp lực tinh thần, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của nạn nhân cho đến khi đòi được tiền. Một số đối tượng còn quay video toàn bộ quá trình đòi nợ, cắt ghép thành clip ngắn đăng tải lên mạng xã hội để bôi nhọ con nợ, tạo áp lực buộc phải trả tiền, đồng thời “khuếch trương” thanh thế, quảng bá hình ảnh nhằm lôi kéo thêm khách hàng.

Đáng chú ý, trong một số vụ việc, các đối tượng còn thường xuyên nhắn tin, gọi điện khủng bố, gửi thông báo nợ đến nơi làm việc hoặc người thân của nạn nhân để gây sức ép trả nợ thay.

Sau khi xác định rõ vai trò, phương thức, thủ đoạn hoạt động của từng đối tượng, ngày 13/12/2025, Ban Chuyên án đã đồng loạt triển khai lực lượng bắt giữ, triệu tập 28 đối tượng; khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là trụ sở 3 công ty và nơi ở của các đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 478 hợp đồng mua bán nợ, 6 xe ô tô cùng nhiều điện thoại, máy tính chứa dữ liệu điện tử và các vật chứng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, băng nhóm do Hồ Thành Được cầm đầu đã thực hiện 3 vụ cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 17/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 20 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn và thi hành.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ 478 hợp đồng mua bán nợ đã thu giữ, đồng thời phân tích dữ liệu điện tử, giao dịch ngân hàng để xác định đầy đủ quy mô, tính chất hoạt động của toàn bộ băng nhóm; phân hóa vai trò, trách nhiệm của từng đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.