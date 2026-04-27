Triệt phá thêm băng nhóm do 'nữ quái' cầm đầu, chuyên dàn cảnh cướp giật

Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết khởi tố 10 bị can trong vụ dàn cảnh cướp giật xảy ra tại cổng sau Công ty Tân Huê Viên (phường An Ninh, TP Cần Thơ).

Cơ quan điều tra xác định băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp giật tài sản này do Vi Thị Giàu (44 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) cầm đầu, với khoảng 10 người tham gia.

Đối tượng Vi Thị Giàu. (Ảnh: Công an TP Cần Thơ)

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố 10 bị can, trong đó bắt tạm giam 9 đối tượng gồm: Vi Thị Giàu, Cao Văn Phước, Nguyễn Văn Út (38 tuổi), Nguyễn Thị Em (35 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (46 tuổi), Nguyễn Thanh Sơn (26 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ); Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi), Nguyễn Văn Long (48 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) và Nguyễn Hữu Tài (35 tuổi, ngụ TPHCM).

Riêng bị can Cao Thị Bé Tư (45 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) do đang nuôi con nhỏ nên được xem xét không áp dụng biện pháp tạm giam.

9 đối tượng trong băng nhóm thứ 2 chuyên cướp giật tài sản tại Tân Huê Viên. (Ảnh: Công an TP Cần Thơ)

Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này thường lợi dụng khu vực đông người, nhất là thời điểm khách đến tham quan, mua sắm tại Công ty Tân Huê Viên để tiếp cận, tạo tình huống chen lấn, va chạm, dàn cảnh nhằm thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người dân.

Các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi tổ chức, tham gia thực hiện các vụ cướp giật tài sản tại khu vực Công ty Tân Huê Viên.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý triệt để vụ án.

Liên quan vụ dàn cảnh cướp giật tài sản của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (thuộc Công ty Tân Huê Viên), Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 27 bị can và đang truy tìm 7 bị can khác.