Công an TP.HCM tìm nạn nhân của sàn tiền ảo Bioption

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa phát thông báo tìm bị hại trong vụ án “Sử dụng mạng vi tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” do Trần Minh Tuấn (tức Tony Trần, Tommy; SN 1985, quê Phú Thọ, ngụ phường Tân Hưng) cùng đồng bọn thực hiện thông qua sàn tiền ảo Bioption.

Trần Minh Tuấn tại cơ quan công an. (Ảnh: CA)

Được biết, vụ án xảy ra đã nhiều năm. Trần Minh Tuấn cùng một số đồng phạm đã bị khởi tố về tội danh nêu trên. Tuy nhiên, đến nay Công an TP.HCM tiếp tục điều tra bổ sung, kêu gọi thêm các bị hại trình báo nhằm giải quyết vụ án một cách toàn diện.

Theo kết quả điều tra, thông qua các mối quan hệ xã hội, Tuấn quen biết Lee (cư trú ở nước ngoài). Biết Lee đang xây dựng sàn giao dịch tiền ảo Bioption và có khả năng can thiệp vào kết quả thắng – thua của nhà đầu tư, Tuấn đã tham gia hợp tác.

Sau đó, Tuấn lôi kéo nhiều người làm đại lý, cùng phát triển hệ thống sàn tiền ảo Bioption và chi trả hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm, vận hành theo mô hình đa cấp.

Một nạn nhân của sàn tiền ảo Bioption đến trình báo tại cơ quan công an. (Ảnh: CA)

Theo đó, các nhà đầu tư được tạo tài khoản, quy đổi tiền Việt Nam sang tiền điện tử USDT và nạp vào ví điện tử của sàn để tham gia giao dịch, với tỷ lệ 1 USDT tương đương 1 USD.

Lee, Tuấn và các đồng phạm còn đưa ra các gói “bảo hiểm”, cam kết từ hòa vốn đến sinh lời nhằm dụ dỗ, lôi kéo hàng trăm nhà đầu tư tham gia sàn tiền ảo Bioption.

Khi lượng tiền đổ vào sàn tăng mạnh, các đối tượng bất ngờ khóa sàn, khiến nhà đầu tư không thể giao dịch hoặc rút tiền. Cơ quan công an xác định, Tuấn cùng đồng bọn đã chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng của các nhà đầu tư tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Công an đề nghị các cá nhân là bị hại liên quan đến vụ án sàn tiền ảo Bioption liên hệ Đội 5, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.