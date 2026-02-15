Cảnh báo ăn nhiều hạt hướng dương dịp Tết dễ bị sỏi thận

(VTC News) -

Dễ tạo sỏi thận

Theo bác sĩ Mai Văn Lực (Khoa Thận tiết niệu bệnh viện E), hạt hướng dương chứa hàm lượng oxalate tương đối cao - một trong những thành phần chính hình thành sỏi thận. Việc tiêu thụ quá nhiều loại hạt này có thể làm tăng nguy cơ mắc sỏi thận, đặc biệt ở những người từng có tiền sử sỏi, uống ít nước hoặc chế độ ăn giàu oxalate.

Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo người dân, nhất là nam giới, cần sử dụng hạt hướng dương ở mức độ vừa phải, kết hợp chế độ ăn đa dạng và lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Gây đầy bụng, khó tiêu

Không chỉ ảnh hưởng đến thận, hạt hướng dương còn tác động không nhỏ đến hệ tiêu hóa. Loại hạt này chứa nhiều chất xơ, chủ yếu là chất xơ không hòa tan. Nếu ăn quá nhiều, đặc biệt là ăn sống, người dùng dễ gặp các triệu chứng như đầy bụng, chướng hơi, khó tiêu, thậm chí táo bón. Chất xơ không hòa tan hút nước trong ruột, làm tăng khối lượng phân, gây áp lực cho hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, việc nhai nhiều hạt hướng dương còn kích thích tăng tiết dịch vị dạ dày, khiến cảm giác đầy bụng, khó chịu trở nên rõ rệt hơn.

Ăn nhiều hạt hướng dương dịp Tết dễ bị sỏi thận (Ảnh minh họa)

Gây ho, khàn giọng

Một tác hại khác ít được chú ý là ảnh hưởng đến cổ họng và giọng nói. Khi nhai, hạt hướng dương vỡ thành những mảnh nhỏ li ti, dễ bám vào niêm mạc họng. Nếu ăn thường xuyên và với số lượng lớn, các mảnh vụn này có thể gây kích ứng, tổn thương dây thanh âm, dẫn đến khô rát cổ họng, khàn giọng hoặc ho kéo dài. Đối với những người vốn có các vấn đề về đường hô hấp trên như viêm họng, ho khan, việc ăn nhiều hạt hướng dương có thể khiến tình trạng bệnh trầm trọng hơn và khó hồi phục.

Tác động xấu đến răng miệng

Việc cắn hạt hướng dương thường xuyên tạo áp lực lớn lên răng, đặc biệt là răng cửa. Lớp men răng (lớp bảo vệ bên ngoài của răng) sẽ bị mài mòn dần, khiến răng yếu đi, dễ bị ê buốt, sâu răng, mất thẩm mỹ. hạt hướng dương sắc nhọn có thể gây tổn thương nướu, tạo vết xước nhỏ, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, gây viêm nhiễm nướu. Hạt hướng dương, đặc biệt là loại rang muối, dễ mắc kẹt trong kẽ răng, tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển, phân hủy thức ăn, gây hôi miệng.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, hạt hướng dương không phải là thực phẩm cấm kỵ, song người dân cần ăn với lượng hợp lý, uống đủ nước và không lạm dụng trong thời gian dài, đặc biệt trong những ngày Tết khi chế độ sinh hoạt và ăn uống dễ bị xáo trộn.