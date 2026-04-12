Trẻ mắc tay chân miệng tăng cao, nhiều ca nguy kịch do chủng EV71

(VTC News) -

Trong tuần 14 (30/3 - 5/4), TP.HCM ghi nhận 1.347 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 64,0% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2026 đến tuần 14 là 10.496 ca.

Tại các bệnh viện nhi tuyến cuối của thành phố, số lượng bệnh nhi nhập viện liên tục tăng vọt thời gian qua, các kịch bản chống dịch mức cao đã sẵn sàng để ứng phó.

Riêng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, trong tuần 14 đã tiếp nhận hơn 400 trẻ đến khám tay chân miệng, tăng gấp gần 3 lần so với tuần đầu của tháng trước. Nhiều trẻ đến khám khi bệnh tay chân miệng đã chuyển nặng, dù trước đó các biểu hiện bệnh không rõ ràng.

BS.CK2 Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, mới đây khoa đã kịp thời cứu sống 2 trường hợp bệnh nhi nguy kịch vì bệnh Tay chân miệng. Đáng lưu tâm khi cả hai ca bệnh bệnh đều liên quan đến chủng virus EV71.

Bệnh nhi mắc tay chân miệng độ 4 điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. (Ảnh: BVCC)

Trường hợp đầu tiên là nam bệnh nhi P.Đ.K. (sinh năm 2025, ngụ TP.HCM) được đưa đến Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng vã mồ hôi khu trú vùng đầu, khó thở, suy hô hấp.

Trước đó 2 ngày, bé có sốt và được đưa đến khám ở phòng khám gần nhà. Bé được chẩn đoán viêm họng nhưng uống thuốc không thuyên giảm. Sau đó, bệnh nhi bắt đầu xuất hiện các vết hồng ban kín đáo.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc tay chân miệng độ 4, khẩn trương cho thở máy, lọc máu và dùng thuốc trợ tim. Sau hơn 3 ngày điều trị tích cực, bé K. qua cơn nguy kịch, cai máy thở và thở CPAP, sinh hiệu tạm ổn, tiếp tục theo dõi di chứng thần kinh.

Trường hợp khác là bệnh nhi Đ.H.T. (sinh năm 2023, ngụ tỉnh Khánh Hoà). Theo người nhà, bệnh nhi có sốt và xuất hiện hồng ban. Gia đình nghi ngờ bé mắc tay chân miệng nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện địa phương điều trị.

Ban đầu, bé có đáp ứng với thuốc hạ sốt, nhưng sau đó có dấu hiệu giật mình, đi đứng loạng choạng. Sau khi được truyền thuốc IVIg và theo dõi sát 12 giờ tại phòng Hồi sức, bệnh nhi tiếp tục sốt cao 39 độ, thở mệt, miệng trào bọt hồng lẫn máu, phù phổi, nhịp tim nhanh gấp đôi so với trẻ bình thường huyết áp tăng, giảm đột ngột. Tiên lượng bệnh nặng, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Khi nhập Bệnh viện Nhi đồng 2, SPO2 của bé còn 75%, suy hô hấp, suy tim và được chỉ định lọc máu, thở máy, dùng thuốc vận mạch. Sau 3 ngày điều trị bé đã được ngưng lọc máu, ngưng thuốc vận mạch và tiếp tục theo dõi di chứng thần kinh.

Theo BS. CK2 Đỗ Châu Việt: “Khi được chẩn đoán tay chân miệng độ 4, trẻ đều gặp phải các di chứng thần kinh, tuỳ theo mức độ từ nhẹ đến nặng. Hai trường hợp trên may mắn vì đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn không thể chủ quan với những di chứng thần kinh sau đó”.

Chủng EV71 nguy hiểm như thế nào?

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) trong các mẫu bệnh phẩm từ đầu năm 2026, chủng EV71 hiện chiếm 56% mẫu bệnh phẩm đầu năm 2026. Virus lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ người bệnh.

BS. CK2 Đỗ Châu Việt cho biết: “Dấu hiệu của chủng EV71 thường nổi ban rất ít hoặc kín đáo. Nhiều trường hợp trẻ vào viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, sốc tim mà không hề có hồng ban hay loét miệng rõ rệt. Thậm chí có tổn thương não cấp tính, do virus tấn công thẳng vào hệ thống thần kinh trung ương, gây tổn thương nghiêm trọng các cơ quan và tử vong nhanh chóng chỉ trong vòng 12-24 giờ”.

Chủng EV71 có độc lực cao, dễ gây biến chứng nặng cho trẻ.

Theo bác sĩ, chủng virus EV71 trong bệnh tay chân miệng không phải là mới, nhưng luôn được xem là tác nhân đáng lo ngại nhất. So với các chủng khác, EV71 có độc lực cao hơn, dễ gây biến chứng nặng, đặc biệt là tấn công vào hệ thần kinh trung ương và tim. Khi bệnh bắt đầu có dấu hiệu tác động lên hệ thần kinh, mỗi phút giây chậm trễ đều có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ.

“Những dấu hiệu cảnh báo trở nặng cần đặc biệt lưu ý gồm: sốt cao liên tục không hạ, ngủ giật mình, quấy khóc bất thường hoặc thay đổi tri giác. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức, kể cả trong đêm, để được can thiệp kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm”, BS Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 nhấn mạnh.

Bác sĩ khuyến cáo, hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh đặc hiệu đối với chủng EV71, vì vậy biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất vẫn là giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống.

Trẻ cần được rửa tay, rửa chân thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Các vật dụng cá nhân như quần áo, tã lót, khăn, chén, muỗng, ly… của trẻ mắc bệnh phải được làm sạch kỹ bằng xà phòng, sau đó khử khuẩn bằng nước sôi hoặc dung dịch chứa cloramin B.

Bệnh tay chân miệng có thể lây truyền gián tiếp qua đồ dùng sinh hoạt hằng ngày như đồ chơi, quần áo, dụng cụ ăn uống. Do đó, khi nghi ngờ trẻ mắc bệnh, cần cho trẻ nghỉ học, hạn chế đến nơi đông người và tránh tiếp xúc với trẻ khác nhằm ngăn ngừa lây lan trong cộng đồng.