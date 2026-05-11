Xôn xao hình ảnh cháu bé bị bố đánh bầm tím chân tay: Công an vào cuộc làm rõ

Ngày 11/5, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Công an xã Bố Hạ đang phối hợp với Công an xã Tiên Lục xác minh thông tin vụ bạo hành trẻ em vừa được đăng tải trên mạng xã hội.

Công an xã Bố Hạ làm việc với cháu P.Đ.T.H.

Trước đó, ngày 10/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết của chị Đ.T.N (sinh năm 1987, trú tại Tiên Lục, Bắc Ninh). Chị N. đăng tải hình ảnh con gái mình là cháu P.Đ.T.H (SN 2011) bị bố đẻ là anh P.V.C (sinh năm 1985, trú tại thôn Đồng Lều, xã Bố Hạ) đánh đập gây thương tích nghiêm trọng. Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm lớn và gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Ngay sau đó, Công an xã Bố Hạ phối hợp Công an xã Tiên Lục khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ nội dung vụ việc.

Kết quả xác minh cho thấy anh P.V.C. và chị Đ.T.N. là vợ chồng nhưng đang sống ly thân. Hiện cháu H. cùng hai em ở với bố tại thôn Đồng Lều, xã Bố Hạ.

Sáng 7/5, cháu H. đi chơi nhưng nói với bố là đi học. Khi bị phát hiện nói dối và cãi lại, anh C. trong lúc nóng giận đã dùng cành cây dài khoảng 60cm vụt nhiều lần vào tay, chân và mông con gái, khiến cháu bị bầm tím nhiều nơi.

Sau sự việc, cháu H. bỏ đi khỏi nhà đến tối cùng ngày mới quay về. Chị N. sau đó chụp lại các vết thương của con rồi đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn đón 3 con về sống cùng mình.

Công an xã Bố Hạ làm việc với anh P.V.V.

Làm việc với cơ quan Công an, anh C. thừa nhận hành vi sai trái, vi phạm pháp luật và cho biết do không kiềm chế được cảm xúc.

Về phía cháu H., bé gái xác định chỉ bị đau phần mềm, không phải điều trị tại cơ sở y tế và không có yêu cầu xử lý đối với bố. Cháu cũng cho biết trong thời gian sống cùng bố trước đây không bị bạo hành hay ngược đãi.

Công an xã Bố Hạ khuyến cáo các gia đình cần nâng cao trách nhiệm trong chăm sóc, giáo dục trẻ em; tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn trong gia đình.