Trái chiều tin tình báo năng lực tên lửa Iran sau 5 tuần đấu Mỹ - Israel

Theo đánh giá tình báo gần đây của Mỹ do CNN trích dẫn, khoảng 50% số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn và hàng nghìn máy bay không người lái tấn công một chiều vẫn còn trong kho vũ khí, bất chấp các cuộc tấn công dồn dập hàng ngày của Mỹ và Israel nhằm vào mục tiêu quân sự của Tehran trong 5 tuần qua.

“Họ vẫn hoàn toàn có khả năng gây ra sự tàn phá khủng khiếp trên toàn khu vực", CNN dẫn nguồn tin cho biết.

Số liệu đánh giá tình báo của Mỹ có thể bao gồm bệ phóng tên lửa chưa thể tiếp cận được, chẳng hạn như những bệ phóng bị chôn vùi dưới lòng đất.

Vật thể bay đang tiến đến vị trí mà Mỹ cho là bệ phóng tên lửa của Iran. (Ảnh: Reuters)

Thông tin tình báo được tổng hợp trong những ngày gần đây cũng cho thấy tỷ lệ lớn tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển của Iran vẫn còn nguyên vẹn. Những tên lửa này là năng lực then chốt cho phép Iran đe dọa giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz.

Cùng với đó, thông tin tình báo cung cấp bức tranh chi tiết hơn về khả năng quân sự hiện hữu của Iran so với những đánh giá về chiến thắng quân sự mà Tổng thống Donald Trump và quan chức chính quyền của ông công khai.

Trong bài phát biểu trước toàn quốc hôm 2/4, ông Trump cho rằng "khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã bị hạn chế đáng kể và nhà máy sản xuất vũ khí cũng như bệ phóng tên lửa của họ đang bị phá hủy thành từng mảnh, chỉ còn lại rất ít".

Tên lửa Iran rời bệ phóng trong thử nghiệm vào tháng 5/2023. (Ảnh: AP)

Phản hồi về thông tin của CNN, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho rằng "các nguồn tin ẩn danh đang cố công kích Tổng thống Trump và hạ thấp thành quả của quân đội Mỹ trong chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng".

"Sự thật là các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV của Iran giảm 90%, hải quân của họ bị xóa sổ, 2/3 cơ sở sản xuất bị phá hủy hoặc hư hại. Mỹ cùng Israel đang nắm ưu thế áp đảo trên không. Iran đang bị hủy diệt về mặt quân sự và tình hình của họ ngày càng tồi tệ. Hy vọng duy nhất của họ là đạt thỏa thuận với chính quyền của Tổng thống Trump và từ bỏ tham vọng hạt nhân mãi mãi", bà Kelly cho hay.

Khu công nghiệp của Israel dính đòn tấn công của Iran.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cũng bác bỏ thông tin của CNN, gọi đó là "hoàn toàn sai sự thật". Ông Parnell nói: “Quân đội Mỹ giáng loạt đòn chí mạng vào chính quyền Iran. Chúng ta đang đi trước kế hoạch: phá hủy kho tên lửa của Iran, tiêu diệt hải quân của họ, tiêu diệt lực lượng khủng bố ủy nhiệm và đảm bảo Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân".

Tính đến ngày 2/4, Mỹ tấn công hơn 12.300 mục tiêu bên trong Iran. Theo CNN, tình báo cho thấy quân đội Mỹ làm suy yếu năng lực quân sự của Iran và khiến nhiều lãnh đạo cấp cao quan trọng thiệt mạng, bao gồm Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani.

Trong khi đó, quan chức quân đội Israel ước tính tổng số bệ phóng tên lửa Iran đang hoạt động ở mức thấp hơn, khoảng 20 - 25%.