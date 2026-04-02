Iran đang triển khai thủ tục hỗ trợ tàu Việt Nam di chuyển ở eo biển Hormuz

Chiều 2/4, trả lời câu hỏi họp báo thường kỳ về đảm bảo an toàn cho tàu thuyền Việt Nam và công dân Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan ngoại giao Việt Nam đã và đang tích cực phối hợp với sở tại và các cơ quan liên quan để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và công dân, cũng như tiếp tục theo dõi sát sao tình hình.

Theo Người phát ngôn, kể từ khi xảy ra xung đột, Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực Trung Đông theo dõi sát tình hình sở tại, thường xuyên cập nhật thông tin, duy trì liên lạc với các tàu và thuyền viên có tuyến hàng hải tại khu vực này và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Như các thông tin đã công bố, cho đến nay các tàu thuyền Việt Nam vẫn an toàn.

Một tàu hàng gần eo biển Hormuz.

Ngay từ đầu cuộc xung đột, khi tàu thuyền Việt Nam gặp khó khăn tại eo biển Hormuz, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam, Bộ Ngoại giao đã và đang tích cực trao đổi, thúc đẩy các bên liên quan, bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu và thuyền viên Việt Nam đi qua eo biển Hormuz.

Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Xây dựng làm việc với Đại sứ quán Iran và Bộ ngoại giao Iran, đề nghị phía Iran tạo điều kiện có các biện pháp hỗ trợ bảo đảm an toàn, tạo điều kiện cho tàu và lao động Việt Nam rời khỏi khu vực an toàn trong thời gian sớm nhất.

Hiện nay, trên cơ sở đề nghị của Việt Nam, các cơ quan chức năng của Iran đang triển khai các thủ tục liên quan đến việc di chuyển của tàu Việt Nam. Các cơ quan chức năng Việt Nam cũng đang cùng các doanh nghiệp chủ tàu chuẩn bị thủ tục cần thiết, làm việc về yêu cầu kỹ thuật liên quan để tàu hàng và thuyền viên có thể di chuyển sớm nhất, đồng thời đảm bảo an toàn.

Hỗ trợ 556 công dân mắc kẹt

Liên quan đến tình hình bảo hộ công dân tại khu vực, thực hiện ý kiến chỉ đạo Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực đã rà soát, tổng hợp nguyện vọng của công dân Việt Nam tại nước sở tại, phối hợp với các cơ quan liên quan, sẵn sàng triển khai các phương án hỗ trợ phù hợp. Trong thời gian qua, các cơ quan đại diện Việt Nam ở Trung Đông tiếp tục duy trì đường dây nóng, triển khai các biện pháp giúp công dân về nước hoặc đi đến nước thứ ba an toàn, cho đến nay đã hỗ trợ 556 công dân bị mắc kẹt. Các cơ quan vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình, duy trì liên lạc, sẵn sàng kịch bản bảo hộ, sơ tán công dân trong trường hợp khẩn cấp.

Bộ Ngoại giao tiếp tục khuyến cáo công dân theo dõi thông tin, cảnh báo từ chính quyền sở tại, các cơ quan ngoại giao cũng như tổng đài bảo hộ công dân của Bộ ngoại giao, liên hệ ngay đến các đường dây nóng khi gặp khó khăn.