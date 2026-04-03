Tổng thống Trump cách chức Bộ trưởng Tư pháp

Tờ Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm thấy Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi không hành động đủ nhanh để truy tố những người chỉ trích và đối thủ mà ông muốn họ phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche sẽ tạm thời đảm nhiệm vai trò quyền Bộ trưởng Tư pháp.

Trong bài đăng, ông Trump ca ngợi bà Bondi là "người yêu nước vĩ đại và một người bạn trung thành" đã giám sát "chiến dịch trấn áp tội phạm quy mô lớn". Ông Trump cho biết bà Bondi sẽ sớm chuyển sang làm việc trong khu vực tư nhân, nhưng ông không tiết lộ chi tiết.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, bà Bondi thông tin: "Được dẫn dắt những nỗ lực mang tính lịch sử vô cùng thành công của Tổng thống Trump nhằm làm cho nước Mỹ an toàn và vững mạnh hơn là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi".

Bà Bondi dự kiến dành tháng tới để chuyển giao vai trò cho ông Blanche. Trên mạng xã hội, ông Blanche cũng cảm ơn Tổng thống Trump và ca ngợi bà Bondi, hứa sẽ làm "mọi thứ trong khả năng để giữ cho nước Mỹ an toàn".

Trong suốt nhiệm kỳ giữ chức vụ người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, bà Bondi luôn là người ủng hộ mạnh mẽ chương trình nghị sự của ông Trump và phá bỏ truyền thống lâu đời về tính độc lập của Bộ Tư pháp so với Nhà Trắng trong các cuộc điều tra.

Nhưng chính những lời chỉ trích liên tục về hồ sơ Epstein, kể cả từ đồng minh của ông Trump và một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã gây ảnh hưởng đến nhiệm kỳ của bà.

Bà Bondi bị cáo buộc che đậy hoặc xử lý sai việc công bố hồ sơ về cuộc điều tra của Bộ Tư pháp liên quan đến tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.

Theo tờ Reuters, ông Trump thông báo với bà Bondi tại một cuộc họp ở Nhà Trắng rằng ông đang tìm người thay thế bà ở vị trí Bộ trưởng Tư pháp. Đồng minh của Tổng thống Trump cũng khuyến khích ông "quyết định dứt khoát" và sa thải bà Bondi trong những ngày gần đây.