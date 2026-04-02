Tổng thống Pháp: Mở lại eo biển Hormuz bằng chiến dịch quân sự là phi thực tế

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Trump - người gần đây liên tục chỉ trích các đồng minh vì không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến với Iran, đã kêu gọi các nước “đến eo biển và đơn giản là kiểm soát nó”.

Tuy nhiên, ông Macron cho rằng “ý tưởng mở lại eo biển Hormuz bằng một chiến dịch quân sự” là “không thực tế”.

Phát biểu hôm 1/4 với báo giới tại Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức, Tổng thống Pháp nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải thương mại qua eo biển này cần một lệnh ngừng bắn và nối lại đàm phán với Iran. Ông cho rằng lực lượng quân sự chỉ nên đóng vai trò hộ tống nhằm trấn an, thay vì tiến hành chiến dịch tấn công.

Về tổng thể chiến dịch quân sự, ông Macron tái khẳng định rằng Pháp sẽ không tham gia vào cuộc xung đột với Iran, vốn là chiến dịch do Mỹ và Israel tiến hành.

Đánh giá về triển vọng chiến dịch, nhà lãnh đạo Pháp đưa ra nhận định khá gay gắt. Ông cho rằng nếu không có các cuộc thanh sát tiếp theo từ các cơ quan quốc tế, chiến dịch quân sự hiện nay là “không nghiêm túc”.

“Ở Iran vẫn còn và sẽ còn trong tương lai, những người có đủ chuyên môn, cũng như các cơ sở bí mật. Do đó, một hành động quân sự có mục tiêu, dù chỉ kéo dài vài tuần, cũng không đủ để giải quyết vấn đề hạt nhân về lâu dài", ông Macron nói.

Tổng thống Pháp cũng chỉ trích sự thiếu nhất quán trong phát biểu của ông Trump: “Khi muốn nghiêm túc, người ta không nói những điều ngày hôm nay ngược với những gì đã nói ngày hôm qua".