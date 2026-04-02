Iran tuyên bố gắt, chiến đấu đến khi Mỹ, Israel đầu hàng

Phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Iran cho biết trong tuyên bố được Đài Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin rằng cuộc xung đột sẽ tiếp tục cho đến khi Mỹ và Israel phải đối mặt với “sự sỉ nhục, ô nhục, hối tiếc lâu dài và sự đầu hàng cuối cùng”.

"Sau những đòn giáng mạnh mẽ và không thể tưởng tượng nổi mà các bạn phải hứng chịu, hãy chuẩn bị tinh thần cho những hành động tàn khốc, quy mô và hủy diệt hơn nữa từ phía chúng tôi", tuyên bố cho biết.

Vụ nổ xảy ra tại một tòa nhà sau cuộc tấn công của Israel.

Iran cũng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng quân đội nước này bị suy yếu nghiêm trọng và cho rằng Mỹ "không biết gì về năng lực chiến lược rộng lớn" của Tehran.

“Những trung tâm mà các ông cho là mục tiêu nhắm đến đều không đáng kể. Việc sản xuất quân sự chiến lược của chúng tôi diễn ra ở những địa điểm mà các ông hoàn toàn không biết đến và sẽ không bao giờ có thể tiếp cận được", phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Iran nhấn mạnh.

Cùng thời điểm, chính quyền Israel cho biết hàng chục quả rocket được Iran bắn vào miền Bắc Israel, gây thương vong và thiệt hại cho một số người.

Theo người phát ngôn của Magen David Adom - dịch vụ cấp cứu của Israel, các nhân viên y tế đang điều trị cho một người đàn ông 85 tuổi và một người đàn ông 34 tuổi bị thương nhẹ do mảnh đạn.

Lực lượng cứu hỏa cũng đang ứng phó với vụ rò rỉ khí gas tại thành phố Kiryat Shmona, nơi hai bình khí gas bị trúng mảnh vỡ. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ ở miền Bắc Israel đã ngắt nguồn năng lượng tại khu vực này để ngăn ngừa hỏa hoạn bùng phát.

Tương tự, Lực lượng Phòng vệ Israel thông tin đội ngũ nhân viên tìm kiếm và cứu hộ cũng đang có mặt tại một số địa điểm ở Galilee nơi ghi nhận có tác động từ các vụ va chạm.