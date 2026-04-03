Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ bị yêu cầu từ chức ngay lập tức

Tướng Randy George “sẽ nghỉ hưu khỏi cương vị Tham mưu trưởng Lục quân thứ 41, có hiệu lực ngay lập tức”, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết. Ông George đảm nhiệm vị trí này từ tháng 8/2023 dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, với nhiệm kỳ thông thường kéo dài 4 năm.

Việc miễn nhiệm này, được CBS News đưa tin đầu tiên, là động thái mới nhất trong nhiều quyết định sa thải các tướng lĩnh và đô đốc cấp cao do ông Hegseth thực hiện kể từ khi nhậm chức năm ngoái. Tương tự các trường hợp trước, Lầu Năm Góc không đưa ra lý do cho việc ông George rời vị trí, trong bối cảnh các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã kéo dài gần 5 tuần, trong khi Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc chấm dứt xung đột.

Tướng George là cựu học viên Học viện Quân sự West Point, từng phục vụ trong Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất cũng như tại Iraq và Afghanistan. Ông cũng từng là trợ lý quân sự cấp cao của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin giai đoạn 2021-2022 trước khi đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong Lục quân.

Ông George đã vượt qua làn sóng thay thế nhân sự đầu tiên của chính quyền ông Trump vào tháng 2/2025, khi ông Hegseth miễn nhiệm nhiều lãnh đạo quân sự cấp cao, trong đó có Đô đốc Lisa Franchetti - người đứng đầu Hải quân và Tướng Jim Slife - Phó tham mưu trưởng Không quân. Tổng thống Trump khi đó cũng đã cách chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Charles Q. Brown Jr.

Hiện chưa thể liên hệ với người phát ngôn của Tướng George để bình luận.

Động thái thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh lính dù thuộc Sư đoàn Dù 82 của Mỹ đang được triển khai tới Trung Đông, cùng với hàng nghìn lính thủy đánh bộ và các lực lượng khác. Chính quyền ông Trump vẫn né tránh các câu hỏi liên quan đến khả năng triển khai lực lượng bộ binh tới Iran.

Trong bài phát biểu giờ vàng tối 1/4 về cuộc chiến, Tổng thống Trump không đưa ra thời điểm kết thúc xung đột cũng như ít đề cập đến chiến lược sắp tới, song dự báo sẽ gia tăng các hoạt động quân sự.

“Chúng tôi sẽ giáng đòn cực mạnh vào họ trong hai đến ba tuần tới”, ông Trump nói về Iran, đồng thời tuyên bố “sẽ đưa họ trở về thời kỳ đồ đá - nơi họ thuộc về”.

Bộ trưởng Hegseth cũng thể hiện quan điểm tương tự sau bài phát biểu, khi đăng tải trên mạng xã hội thông điệp ngắn gọn: “Trở về thời kỳ đồ đá”.

Phái bộ của Iran tại Liên hợp quốc đã phản hồi trên nền tảng X rằng phát biểu của ông Trump “thể hiện sự thiếu hiểu biết, không phải sức mạnh”, đồng thời nhấn mạnh nền văn minh Iran đã tồn tại hơn 7.000 năm.