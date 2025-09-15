Sau 9 tháng thông xe, hầm chui 800 tỷ ở TP.HCM xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà

Hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, TP.HCM) được đưa vào sử dụng với kỳ vọng giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài nhiều năm tại nút giao cùng tên. Đây là khu vực từng được xem là “điểm đen" kẹt xe lớn nhất khu Nam TP.HCM, nơi hàng nghìn phương tiện thường xuyên phải chôn chân giờ cao điểm.
Tuy nhiên, sau chưa đầy 9 tháng khai thác, công trình đã bộc lộ nhiều bất cập. Đáng chú ý, mặt đường hai bên hầm chui Nguyễn Văn Linh xuất hiện dày đặc ổ voi, ổ gà, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VTC News, tại nhánh hầm chui HC1, mặt đường xuất hiện hàng loạt ổ voi, ổ gà lớn nhỏ, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này.
Mặt đường nhánh hầm chui HC1 xuất hiện chi chít ổ voi, ổ gà chỉ sau 9 tháng đưa vào khai thác, khiến nhiều phương tiện di chuyển qua đây đối mặt nguy cơ mất an toàn.
Không chỉ chi chít ổ voi, ổ gà, mặt đường hầm chui còn xuất hiện tình trạng bong tróc, lớp nhựa không kết dính khiến bề mặt bị trồi lên, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Ông Phạm Quỳnh Danh (ngụ Tây Ninh) cho hay, ông bất ngờ khi hầm chui hơn 800 tỷ đồng chưa đầy một năm khai thác đã bong tróc mặt đường, chi chít ổ voi, ổ gà. "Tài xế ô tô con gầm thấp lưu thông qua hầm nếu không chú ý rất dễ bị va quệt, tiềm ẩn nguy hiểm. Nguyên nhân có thể do lượng xe trọng tải lớn thường xuyên qua lại khiến mặt đường nhanh chóng xuống cấp", ông Danh nói.
Theo ghi nhận, không chỉ bên trong hầm, mặt đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua khu vực này cũng xuất hiện dày đặc các vết lún, trồi lõm. Người dân cho biết tình trạng xuống cấp đã kéo dài một thời gian nhưng chưa được khắc phục, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong sinh hoạt đi lại hàng ngày.
Anh Vũ Thế Anh (ngụ xã Bình Hưng) cho biết, ổ gà, ổ voi tại khu vực này dày đặc đến mức ngày nào đi làm anh cũng phải căng mắt tránh né. Có lần xe lọt xuống hố, anh suýt ngã vì phải thắng gấp. "Xe hỏng còn có thể sửa, nhưng ngã ra đường thì nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng", anh Thế Anh nói.
Dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh khởi công từ năm 2020, trải qua nhiều lần chậm tiến độ mới hoàn thành và đưa vào khai thác từ đầu năm 2025. Công trình gồm 2 hầm chui, mỗi hầm dài khoảng 456 m, mặt cắt ngang bố trí 3 làn xe cho một chiều lưu thông, nhằm giảm áp lực giao thông tại khu Nam TP.HCM.
Dự án còn bao gồm các hạng mục xây dựng trạm bơm, hệ thống thoát nước cho hầm, lắp đặt chiếu sáng, tổ chức giao thông và hoàn thiện một số công trình hạ tầng kỹ thuật khác theo đúng tiêu chuẩn. Ngoài ra, phần giải phân cách giữa đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ cũng được thiết kế cải tạo để bố trí làn chờ, làn rẽ trái, làn quay đầu, qua đó tăng năng lực lưu thông cho nút giao.
Tuy nhiên, đến nay các hạng mục này vẫn chưa được triển khai, trong khi tình trạng xuống cấp của mặt đường tại nút giao ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ khu vực hầm chui, toàn tuyến đường Nguyễn Văn Linh, đặc biệt đoạn từ Quốc lộ 50 hướng về Quốc lộ 1, cũng ghi nhận nhiều vị trí hư hỏng nặng, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.
