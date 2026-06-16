Top 10 mẫu xe có giá đắt nhất thế giới năm 2026

(VTC News) -

1. Rolls-Royce Droptail - 29,2 triệu USD

Droptail hiện đang giữ vị trí mẫu xe mới đắt nhất thế giới. Chỉ có 4 chiếc được sản xuất, mỗi chiếc được thiết kế theo yêu cầu riêng của chủ nhân, với quá trình phát triển kéo dài ít nhất 4 năm.

Khác với các mẫu Rolls-Royce khác, Droptail sử dụng khung gầm nguyên khối mới làm từ thép, nhôm và sợi carbon, mang đến thiết kế độc đáo và nội thất xa xỉ.

Rolls-Royce Droptail.

2. Rolls-Royce Boat Tail - 28 triệu USD

Tương tự như Sweptail, Boat Tail được chế tạo theo yêu cầu riêng, lấy cảm hứng từ du thuyền cổ điển. Chiếc xe dài gần 6 mét, với nắp cốp sau làm bằng gỗ Caleidolegno, mở ra không gian chứa đồ cho bữa tối sang trọng.

Chỉ có 3 chiếc Boat Tail được sản xuất, trong đó có một chiếc thuộc sở hữu của vợ chồng nghệ sĩ Beyoncé và Jay-Z.

Rolls-Royce Boat Tail.

3. Bugatti La Voiture Noire - 13,2 triệu USD

La Voiture Noire là mẫu Bugatti đắt nhất từng được sản xuất, lấy cảm hứng từ chiếc Type 57 Atlantic huyền thoại.

Xe sở hữu thiết kế độc bản, trục cơ sở kéo dài và động cơ W16 với 4 bộ tăng áp, biểu tượng cho tốc độ và sự sang trọng.

Bugatti La Voiture Noire.

4. Rolls-Royce Sweptail - 12,7 triệu USD

Là sản phẩm đặt hàng cá nhân dựa trên mẫu Phantom Coupe, Sweptail chỉ có một chiếc duy nhất. Xe sở hữu đường coachline đẹp mắt, bóng bẩy kết hợp hoàn hảo với phần đuôi xe vuốt ngược cùng trần kính toàn cảnh cực lớn.

Sweptail được chế tác thủ công trong hơn 4 năm, lấy cảm hứng từ du thuyền hạng sang và các mẫu Rolls-Royce cổ điển, với nội thất tinh xảo từ da Moccasin và Dark Spice.

Rolls-Royce Sweptail.

5. Bugatti Chiron Profilée - 10,7 triệu USD

Chiron Profilée là chiếc xe độc bản được bán đấu giá, kết hợp khả năng vận hành của Pur Sport với thiết kế thanh lịch. Xe sử dụng động cơ W16 8.0L, công suất 1.479 mã lực, có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,3 giây.

Bugatti Chiron Profilée.

6. Bugatti Centodieci - 9 triệu USD

Được sản xuất nhân dịp kỷ niệm 110 năm thương hiệu Bugatti, Centodieci chỉ có 10 chiếc.

Xe lấy cảm hứng từ huyền thoại EB110 Supersport, trang bị động cơ W16 8.0L, công suất 1.578 mã lực.

Bugatti Centodieci.

7. Mercedes-Maybach Exelero - 8 triệu USD

Ra đời năm 2004 theo đơn đặt hàng của hãng lốp Fulda, Exelero là mẫu xe phục vụ thử nghiệm lốp tốc độ cao.

Xe sử dụng động cơ V12 tăng áp kép, công suất 690 mã lực, hiện thuộc sở hữu của ngôi sao nhạc rap Jay-Z.

Mercedes-Maybach Exelero.

8. Pagani Huayra Codalunga - 7,5 triệu USD

Chỉ có 5 chiếc Huayra Codalunga được sản xuất, lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua Le Mans thập niên 1960. Xe nổi bật với phần đuôi kéo dài 36 cm và động cơ V12 tăng áp kép, công suất 830 mã lực.

Pagani Huayra Codalunga.

9. Pagani Huayra Imola Roadster - 6 triệu USD

Phiên bản Huayra Imola Roadster chỉ có 8 chiếc, được thiết kế tập trung vào đường đua với động cơ V12 6.0L, công suất 838 mã lực, cùng vật liệu siêu nhẹ và gói khí động học ấn tượng.

Pagani Huayra Imola Roadster.

10. Bugatti Divo - 5,6 triệu USD

Divo là lựa chọn cho những khách hàng muốn một chiếc xe độc đáo hơn Chiron. Chỉ có 40 chiếc được sản xuất, xe sử dụng động cơ W16 tăng áp kép, công suất 1.479 mã lực, với thiết kế thân xe cải tiến để tăng cường khả năng vận hành.